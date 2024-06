Jefferson Farfán da su versión de por qué se frustró la entrevista con Magaly Medina en Rusia

Jefferson Farfán contó detalles inéditos sobre su fallida entrevista con la periodista Magaly Medina en 2018, en Rusia, donde el hoy exfutbolista residía (jugaba para el Lokomotiv).

Durante una conversación con su tío, Luis Guadalupe, en el programa La Fe de Cuto, el ahora empresario dijo que se sorprendió cuando le avisaron que la conductora de espectáculos había llegado a su casa para hacerle una nota.

Farfán relató que la persona encargada de coordinar la entrevista con Latina siempre le aseguró que se trataría de una conversación sobre fútbol, específicamente sobre el Mundial Rusia 2018, que estaba por empezar.

"Nunca hubo un acuerdo para una entrevista con la señora Magaly Medina, no me interesaría. El coordinador me dijo que la entrevista sería sobre el Mundial con un programa deportivo, yo no sabía que ella tenía un programa", comentó.

¿Jefferson Farfán sabía que Magaly Medina iba a entrevistarlo?

Jefferson Farfán aclaró que había accedido a la entrevista, pero al preguntar quién sería el entrevistador, le dijeron que se estaba evaluando.

"Confié en la persona, pero cuando ellos llegaron a Rusia, me invitaron a una cena un día antes y no pude asistir porque estaba concentrado con el Lokomotiv. Al día siguiente, mi primo, que estaba cocinando en mi casa, fue quien me informó que Magaly Medina estaba allí con su esposo, el coordinador y el camarógrafo", contó.

Jefferson Farfán, que en ese momento se encontraba en otro lugar, se dirigió rápidamente a su casa para constatar la visita inesperada.

"Llegué y por respeto la saludé a ella y a su esposo, luego subí a mi cuarto", dijo. Desde la segunda planta, llamó al coordinador y le reclamó por la situación. "Me dijo que todo se había dado de última hora y le dije 'no va'. El chico subió al segundo piso y me comenzó a hablar; es más, ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que por favor... pero le dije que no, que la entrevista no iba", contó.

Magaly Medina tuvo que irse ante la negativa de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán recordó que Magaly Medina comenzó a gritar el nombre del coordinador desde la primera planta, ya que las cámaras estaban listas para empezar la entrevista.

"Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y me decía 'por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar', le dije que no era mi problema y se tuvo que ir", comentó.

Cuando Luis Guadalupe le preguntó si se despidió de Medina, Farfán respondió que no. "La señora se fue con su esposo y el camarógrafo, y ahí quedó el tema. Nunca hubo una coordinación para que ella me entrevistara, nunca la mencionaron", concluyó.

¿Cuál fue la versión de Magaly Medina sobre su fallida entrevista con Jefferson Farfán?

Tras la frustrada entrevista con Jefferson Farfán, Magaly Medina habló al respecto en su desaparecido programa La purita verdad y esto fue lo que dijo: "Tengo 54 años y no estoy loca para ir hasta Moscú con 20 grados bajo cero. Ciertamente, esta vez, mi esposo quiso acompañarme y lógicamente con él, los viajes son agradables".

Luego, la popular 'Urraca' aseguró que el exfutbolista sabía exactamente quién iba a entrevistarlo.

"Uno de mi equipo producción tenía el contacto directo con Jefferson Farfán. Él sabía que no iba a ir la 'Madre Teresa de Calcuta', él sabía que esta bruja le había dicho y hecho de todo, la que popularizó el 'búnker', él sabía. Tengo los WhatsApp porque yo no voy a ir hasta Moscú para no obtener una entrevista", mencionó.

Magaly Medina y su "cara a cara" con Jefferson Farfán

Medina también narró que estuvo cara a cara con Farfán y esperó en su casa a que se alistara para conversar, ya que él venía de su entrenamiento.

"No voy a ningún lugar en donde no me invitan, ya pasé por eso. Él nos invitó a su casa, lo invitamos a cenar primero, pero nos dijo que había llegado cansado a su casa. Al otro día nos dijo que no lleváramos cámaras porque su técnico no quería desconcentrar al equipo. Después nos dijo que vayamos a su casa, a las 3:30 en punto llegamos. Nos sentamos en su mueble y lo esperamos hasta que llegó y nos vimos cara a cara".

Después de esperarlo en su sala, Jefferson Farfán mandó a decir que no iba a poder, pero los iría a buscar a su hotel. Sin embargo, nunca llegó.

"O sea ya no bajó a despedirse ni nos dio la entrevista. Él le escribió a mi camarógrafo y le dijo que no podía darnos la entrevista porque sus amigos de Perú le dijeron que yo lo iba a sentar con Melissa Klug y él no se podía exponer a eso".

"Espero que nos devuelvas el pasaje, ya que nos hiciste ir hasta Moscú y no nos diste la entrevista", concluyó Medina.