Jessica Newton responde a críticas de Magaly Medina hacia el Miss Perú 2024 y le recuerda cómo se conocieron

La ceremonia del Miss Perú Universo 2024, que tuvo como ganadora a la modelo Tatiana Calmell, generó críticas en redes sociales por varios momentos, desde la aparente poca asistencia del público hasta el polémico baile de la presentadora del evento, Laura Spoya, junto al cantante Guaynaa. Jessica Newton no tardó en responder a estas críticas y más.



Días atrás, la periodista Magaly Medina criticó a Newton por haber regalado mil entradas para el Miss Perú 2024, hecho que fue confirmado durante la transmisión del certamen por el teniente alcalde del Callao, César Pérez. "Si no hubiera obsequiado entradas, se hubieran visto espacios vacíos. Nadie quería pagar", afirmó Medina.



"Se dice que regalaste entradas al Miss Perú. ¿Es real esto?", le preguntó Spoya en su programa Al sexto día. "Alguien que no maneja la información puede hacer los comentarios que quiera", respondió Newton. "Yo no me voy a poner a discutir con nadie si estaba o no lleno. Qué maravilla que sigan hablando del Miss Perú, a mí me encanta", agregó.



Newton también se refirió a otro de los momentos más criticados: cuando Laura Spoya le pidió a Guaynaa que cantara "mamarre" durante el evento, justo después de su actuación en el desfile en traje de baño de las candidatas. "¡Casi me muero cuando te vi ahí haciendo tu mamarre!". "Tú tienes que seguir el guion (...) Yo no bailaría mamarre", le dijo a Spoya.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre el supuesto favoritismo a Tatiana Calmell?

Otro tema discutido en redes fue el supuesto favoritismo hacia Tatiana Calmell para que se convirtiera en Miss Perú Universo 2024. Al respecto, Newton se limitó a decir: "Si a la gente le hace ilusión pensar que este mágico dedo es el que ha conseguido todas las coronas, lo agradezco porque ya no lo voy a explicar".



Sin embargo, admitió que no era tan difícil adivinar quién se llevaría la corona del Miss Perú en esta edición. "Es cierto que no había que hacer mucho trabajo. Bastaba con ver las páginas internacionales para saber quiénes estaban llamando la atención de los entendidos en belleza", explicó.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre su distanciamiento de Magaly Medina?

Después de que Magaly Medina afirmara en su programa que no recuerda cómo inició su ahora antigua amistad con Jessica Newton, la exreina de belleza respondió: "No tengo ninguna laguna mental aún (...) Hay personas que no solamente recuerdan las cosas como quieren, sino que se convencen de que fueron así".



Aunque reconoció que Alfredo Zambrano, el esposo de Magaly, es "lo máximo" y que mantenía una relación cercana con su pareja, Fernando Sánchez de Lamadrid, Jessica afirmó que su distanciamiento no les ha afectado. "Nunca he visto sufrir a Fernando por una relación con Alfredo. Eso sí sería mentir. A mí mentir no me ha gustado nunca", indicó.



"Me acuerdo perfectamente de la primera vez que fuimos a almorzar solas y luego recuerdo que le presenté a mi esposo a Alfredo Zambrano [esposo de Magaly]. Después de haberla tratado, conversando con mi esposo, Alfredo comenzó a colaborar con Fernando [Sánchez de Lamadrid] en la empresa, cosa que ya no hace", explicó Newton.



También confesó: "Fue una etapa bonita que no entiendo por qué tiene que ser tan tortuosa después". Además, recordó que coincidieron en enero de 2024 cuando ambas estaban visitando Madrid y afirmó: "Los recuerdo con cariño (...) si algún día ella necesita algo de mí, lo tendrá a su disposición".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis