Jefferson Farfán estalla tras acusaciones de Darinka Ramírez: "Ya basta de tantas mentiras"

Tras la explosiva entrevista de Darinka Ramírez con Magaly Medina, donde afirmó que su vínculo con Jefferson Farfán iba más allá de una relación de padres, el exfutbolista decidió hablar. En una llamada en vivo con el programa América Hoy, la ‘Foquita’ respondió a cada una de las acusaciones y negó tajantemente haber tenido una relación sentimental con la madre de su hija menor: "Estoy cansado de que siempre se me inventen cosas. ¡Basta ya!”.

“Nunca tuve una relación con la señora. Siempre ha sido una relación de padres, nada más”, aseguró. Según Farfán, conoció a Darinka en 2021, en una fiesta en la discoteca de su casa, y no en 2020 como ella afirma. Además, señaló que muchas de las cosas que ha dicho son “inexactas”. “Tengo familia detrás mío escuchando toda esta situación, estas patrañas, tantas mentiras y difamaciones. Llega un punto donde uno se cansa”, expresó.

¿Cuándo empezaron los problemas con Darinka Ramírez?

De acuerdo a Jefferson Farfán, los problemas con Darinka Ramírez comenzaron cuando empezó a salir con Xiomy Kanashiro: "Ahí fue donde detonó el tema". El exfutbolista también se refirió a la transferencia de 15 mil soles que Darinka mencionó en televisión. Según él, se trató de un préstamo que Xiomy Kanashiro ya le devolvió. “Todo esto ella [Darinka] ya lo tenía pensado, armado. Ha sido una excusa para hacer el show, porque todo lo ha grabado”, agregó.

Sobre el incidente que desencadenó la denuncia de Darinka por presunta violencia psicológica la semana pasada, Farfán relató: “Fue un conflicto, un intercambio de palabras de ambos. Entré al cuarto de juguetes de mi hija a jugar con ella y mis primos. Ella [Darinka] salió de la sala y fue directo a atacarme. Me dijo un par de palabrotas, empezó la discusión y los dos comenzamos a gritarnos. La niña estaba al otro lado. Asumo que en ese momento no fue la mejor forma y pido disculpas por eso”.

El exseleccionado aseguró también que fue la primera vez que ocurrió algo así: “Me sorprende que cause tanto alboroto. ¿Qué adultos no discuten?”. A pesar del conflicto, dejó claro que no piensa desentenderse de su hija: “Voy a seguir cumpliendo con lo que paso mensualmente. No voy a dejar a mi hija desamparada por lo que está pasando. Yo amo a mi hija. Desde el día del problema no he podido verla porque ella ha pedido una medida de alejamiento”.

¿Cómo se enteró Jefferson Farfán del embarazo de Darinka Ramírez?

Sobre las veces que fue a visitar a su hija, Farfán aseguró que existen pruebas de que sus encuentros fueron siempre en horarios adecuados y con el propósito de compartir con la menor. “He ido muchas veces en las tardes. Me quedaba hasta las 10 p.m., comía y compartía con mi hija”.

Respecto al embarazo de Darinka Ramínez, reveló que se enteró seis meses después. “No estoy inventando nada. Me enteré después de seis meses. No sabía nada. Yo me entero por un mensaje de ella de Instagram”, dijo, y justificó la demora en el reconocimiento de su hija por la poca exposición pública de Darinka y para que lleve "un embarazo saludable".

¿Jefferson Farfán ilusionó a Darinka Ramírez?

Uno de los temas más comentados estos días fue la supuesta ilusión que le habría dado Jeffersón Farfán a Darinka Ramírez sobre una relación de pareja. “Siempre he sido claro, directo con ella. Nunca la he ilusionado. Jamás le dije que íbamos a ser una familia feliz”, afirmó tajante.

También aclaró que habló con los padres de ella para dejar claro que se haría cargo de su hija, pero que no existía ninguna intención de iniciar una relación sentimental. Agregó: "Siempre les aclaré que no iba a tener ninguna relación con su hija. Simplemente seríamos padres".

¿Jefferson Farfán es mal padre?

Las críticas sobre su rol como padre tampoco se hicieron esperar. Pero Jefferson Farfán dejó claro que cumple con sus responsabilidades. “Ella vive en un departamento de tres habitaciones que ella eligió (trabaja en bienes raíces). Le paso 9 mil soles al mes, aparte le di 18 mil para su negocio. Ella también trabaja”.

“Siento que se aprovechan del momento. Como saben que uno no suele defenderse o no puede hablar de las mujeres, se agarran de eso. Pero todo tiene un límite. Siempre que pasan estas cosas: la ministra de la Mujer... ¿por qué no inventan al ministro del Hombre? ¿Quién apoya a los hombres? Yo no he abandonado a mis hijos. Ellos están súper bien, los amo y siempre estoy con ellos”.

Incluso, aseguró que le comprará un departamento a su hija, como lo hizo con sus otros hijos. Y aunque admite estar dolido por lo ocurrido, afirmó que seguirá cumpliendo con su deber: “No voy a dejar a mi hija desamparada. Yo la amo. Desde el día del problema no la he podido ver porque ella ha pedido un alejamiento”.

