“¡No me duele!”: Shirley Arica lanza una contundente respuesta al romance de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Después de admitir un fugaz romance con Jefferson Farfán, Shirley Arica rompe el silencio sobre la reciente oficialización del exfutbolista con Xiomy Kanashiro.

Shirley Arica, la recordada Chica Realidad, volvió a estar en boca de todos tras su paso por El valor de la verdad, donde, fiel a su estilo, no se guardó nada. Sentada en el temido sillón rojo, la modelo revivió episodios polémicos de su vida y reveló algunos affaires hasta entonces desconocidos, entre ellos, un supuesto encuentro con Jefferson Farfán.

Justo el mismo día en que sus confesiones salieron a la luz, el exfutbolista decidió oficializar su relación con la modelo Xiomy Kanashiro. La coincidencia no pasó desapercibida, y el lunes, en La Noche Habla, Tilsa Lozano le preguntó a Arica si creía que todo se trataba de una estrategia para restar impacto a sus declaraciones.

“A mí no me tendría por qué doler, no me molesta porque es algo que ha pasado. Su relación es de hace tiempo, no es de ahorita”, respondió con firmeza. Sin embargo, cuando le preguntaron si creía que Farfán estaba realmente enamorado de Kanashiro, Shirley soltó una risa pícara y prefirió el silencio antes que una respuesta directa.

¿Shirley Arica estuvo enamorada de Jefferson Farfán?

Lejos de alimentar la controversia, la modelo descartó cualquier posibilidad de retomar un vínculo con el exjugador. "Nunca estuve enamorada de él. No estoy buscando enamorarme ni tener pareja, estoy muy bien soltera, enfocada en mi trabajo", aseguró.

La noche del domingo, mientras Arica lanzaba indirectas sobre el desempeño íntimo de Farfán, el exfutbolista reafirmaba su relación con Xiomy Kanashiro en su pódcast Enfocados. "Ya me quedo en ese techo. Ya es recontra oficial", dijo.

Al día siguiente, Kanashiro también confirmó el romance en el pódcast ¿Ahora qué?, donde expresó: “Nosotros estamos muy felices. Creo que el amor nos llegó en un momento en el que no lo esperábamos, porque siempre habíamos sido amigos”.

Reimond Manco le responde a Shirley Arica

Pero no solo Farfán fue mencionado en el programa de Beto Ortiz. Durante su paso por El valor de la verdad, Shirley Arica también recordó una tensa experiencia con el exfutbolista Reimond Manco. Según su testimonio, en 2010, él le anuló un pasaje de avión porque ella se negó a tener intimidad con él.

En la pregunta número 14 del programa, Ortiz fue directo: "¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?". “Sí”, respondió la modelo sin dudar. Acto seguido, explicó: "En la habitación había dos camas, la de nosotros y otra donde estaban sus primos. Ahí vino el conflicto. Fui a dormir a la sala. Él se enojó conmigo. Al día siguiente, anuló el ticket".

