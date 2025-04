"Me visitaba por las noches": Darinka Ramírez se sincera sobre la relación que tenía con Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Darinka Ramírez rompe su silencio y habla por primera vez sobre Jefferson Farfán, con quien tiene una hija. La modelo peruana estará esta noche en una entrevista con Magaly Medina donde menciona que, si bien ambos mantienen una "relación de padres", también tuvieron encuentros "íntimos" como pareja.

"Teníamos una relación, sí de padres, pero a la vez también me visitaba por las noches y teníamos intimidad", manifestó Darinka negando lo dicho por Farfán, quien señaló, por medio de un comunicado, que nunca tuvo relaciones sexuales con la madre de su última hija luego de que esta estuviera embarazada.

Fue en el adelanto del programa Magaly TV: La Firme que Darinka Ramírez, además, relató un hecho de supuesta violencia en su contra de parte de Jefferson Farfán al reclamarle por jugar brusco en un espacio donde estaba su pequeña hija.

"Comenzó a jugar de manos con su primo. Yo ahí le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente a decirme 'lárgate'", relató la chalaca. "Él me comenzó a reclamar por el departamento, diciéndome: 'tú no estás acostumbrada a vivir así'", añadió.

Jefferson Farfán respondió a denuncia por presunta violencia psicológica

Jefferson Farfán se pronunció luego de que Darinka Ramírez, madre de su hija menor, lo denunciara por presunta violencia psicológica. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exseleccionado peruano negó las acusaciones y aseguró que se defenderá con pruebas.

"He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", señaló el último viernes.

Del mismo modo, el conductor de Enfocados recalcó que conoció a la modelo en 2022, cuando ya residía en Lima, y negó que su primer encuentro haya ocurrido en 2020. "Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo", mencionó.

En ese sentido, rechazó haber tenido una relación de pareja con la madre de su pequeña hija asegurando que no entró a su domicilio el año pasado como ella asegura.

"Nunca hemos tenido una relación de pareja, por lo que es falsa su afirmación de que habría pernoctado con ella en su domicilio en diciembre 2024. También deberá acreditar en las instancias judiciales pertinentes esta afirmación", aseveró.

Jefferson Farfán: "No tengo intención de acercarme a Darinka Ramírez"

Jefferson Farfán se refirió a la posible orden de alejamiento anunciada por Darinka Ramírez para que el exdeportista no pueda acercarse a ella. Al respecto, Farfán aclaró que no tiene intención de acercarse a ella, salvo para cumplir con sus responsabilidades como padre.

"Aclaro que no he tenido ni tengo la intención de acercarme a la señora Ramírez, sino únicamente en lo que resulte indispensable para velar por nuestra hija, con quien tengo todo el derecho de compartir tiempo, derecho al que no renunciaré bajo ninguna aspecto o circunstancia", subrayó.

A pesar de ello, el exfutbolista del Schalke 04 reconoció que tuvo diferencias con Ramírez negando que hayan existido agresiones de por medio.

"Sí es cierto que tuvimos una diferencia de opinión como padres a la que se podría calificar como discusión, pero que no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo. Lamento profundamente que, como resultado de ello, la señora Ramírez haya decidido exponer a nuestra hija y utilizar este diferendo con fines que no alcanzo a entender pero que incluyen la afectación de mi imagen personal", escribió Farfán en su comunicado.

