Jefferson Farfán responde a denuncia por supuesta violencia psicológica presentada por Darinka Ramírez

Jefferson Farfán se pronunció luego de que Darinka Ramírez, madre de su hija menor, lo denunciara por presunta violencia psicológica. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exjugador de Alianza Lima negó las acusaciones y aseguró que se defenderá con pruebas.

Farfán precisó que hasta el momento no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia, y sostuvo que su postura es firme frente a lo que considera una acusación sin fundamentos.

"He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere", señaló el exfutbolista al inicio de su pronunciamiento.

"Deberá probarlo": Farfán responde a afirmaciones de Ramírez

En su comunicado, Farfán también dio su versión sobre otros aspectos de su vínculo con Ramírez. Afirmó que la conoció en 2022, cuando ya residía en Lima, y negó que su primer encuentro haya ocurrido en 2020. "Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo", mencionó.

Asimismo, sostuvo que nunca mantuvieron una relación de pereja y desmintió que haya pernoctado en su domicilio en diciembre de 2024, como ella sostuvo. "También deberá acreditar en las instancias judiciales pertinentes esta afirmación, agregó.

Comentó que a inicios de 2025, notó un cambio en la actitud de Ramírez hacia él, principalmente a través reclamos frecuentes relacionados con aspectos íntimos de su vida.



"Siempre he actuado con respeto y consideración hacia la Sra. Ramírez en su condición de mujer y madre de mi menor hija a quien amo profundamente. No obstante, desde enero del presente año, la referida señora ha tenido un cambio en su comportamiento hacia mí, con actitudes y reclamos de su parte que van más allá de nuestra condición de progenitores y que aluden a aspectos íntimos de mi vida", señaló.

Farfán admite que tuvo diferencias con Darinka Ramírez

Jefferson Farfán reconoció que tuvo diferencias con Darinka Ramírez, pero aseguró que no hubo agresiones ni amenazas. Además, aclaró que ni él ni su entorno familiar han incurrido en ningún tipo de violencia.

"Sí es cierto que tuvimos una diferencia de opinión como padres a la que se podría calificar como discusión, pero que no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo. Lamento profundamente que, como resultado de ello, la señora Ramírez haya decidido exponer a nuestra hija y utilizar este diferendo con fines que no alcanzo a entender pero que incluyen la afectación de mi imagen personal", explicó.

"No tengo intención de acercarme"

Respecto a una posible orden de alejamiento solicitada por Darinka Ramírez, Farfán afirmó que no tiene intención de acercarse a ella, salvo para cumplir con sus responsabilidades como padre.

"Aclaro que no he tenido ni tengo la intención de acercarme a la señora Ramírez, sino únicamente en lo que resulte indispensable para velar por nuestra hija, con quien tengo todo el derecho de compartir tiempo, derecho al que no renunciaré bajo ninguna aspecto o circunstancia", subrayó.

Finalmente, el exfutbolista concluyó con un mensaje a los medios de comunicación a fin de manejar con responsabilidad la información relacionada con el caso.

"Solicito a los medios mantener el cuidado necesario en cualquier información que se propale o divulgue, tomando en cuenta que ante una eventual disputa se encuentra el supremo interés de una menor: en este caso, mi hija", concluyó.

Comunicado de Jefferson FarfánFuente: Instagram: Jefferson Farfán

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre Jefferson Farfán?

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, presentó ante el 15° Juzgado de Familia Especializado en Violencia contra la Mujer una solicitud de medidas de protección contra el exfutbolista.

Entre las medidas solicitadas también figuran: terapia psicológica para Farfán, restricciones de acercamiento a menos de 200 metros, uso de botón de pánico, rondas policiales en su domicilio y limitación en la comunicación con ella a temas exclusivamente relacionados con la pensión de alimentos y visitas a la menor.

Además, pide que el exjugador continúe cubriendo los gastos del hogar donde reside con su hija, incluyendo alquiler, servicios, alimentos y asistencia doméstica.

En su testimonio, relató que, aunque no fueron pareja formal, Farfán pernoctó en su domicilio hasta diciembre de 2024.

"Desde el 2020 que conocí al padre de mi hija tuvimos un vínculo cercano, íntimo, pero no éramos pareja, más no una relación, pero sí pernoctaba en el domicilio hasta diciembre del 2024", refiere el documento que recoge Trome.