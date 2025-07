“Somos conocidas, compañeras del medio”: Marisol toma distancia con Leslie Shaw y asegura que no son amigas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante de cumbia Marisol habló sobre el reciente conflicto con Leslie Shaw donde aclaró que nunca existió una amistad cercana con la intérprete urbana. “A veces los fans creen que, porque hemos grabado, somos amigas. La amistad se consigue con los años. Somos conocidas, compañeras del medio. Que me caiga bien no significa que le aplauda todo”, precisó.

El conflicto habría surgido tras su aparición en el programa Amor y Fuego junto al compositor Carlos Rincón, con quien Shaw mantiene una disputa legal por la autoría del tema Hay Niveles. Marisol aseguró que solo dio una opinión puntual y no tuvo intención de generar pleito. “Solo he dado una opinión. No sé qué está pasando, no pensé que se lo tomarían así, ni los fans ni Leslie”, explicó a Trome.

Marisol reconoce el talento de Leslie Shaw, pero cuestiona su voz

A pesar de las diferencias, Marisol valoró la disciplina y dedicación de Shaw. “Es una chica inteligente, trabajadora, muy metida en su trabajo. Nunca fue exitosa en Perú, pero lo que ha logrado afuera también cuesta. Llegó a la cumbia, le funcionó, y me parece bien”, comentó.

No obstante, también fue crítica respecto al talento vocal de su colega. “No tendrá una voz prodigiosa, pero es afinada y sabe cómo usarla. Hace sus canciones y lo hace bien con la voz que tiene”, dijo la cantante, resaltando que el éxito en la música no depende solo del timbre vocal, sino también del esfuerzo y constancia.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Marisol?

Hace unos días, Leslie Shaw lanzó duras declaraciones contra Marisol, conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, dejando en claro que su relación personal y profesional con ella está completamente fracturada.

En medio de una conversación sobre experiencias musicales, Shaw fue consultada sobre la cantante de cumbia y no dudó en expresar su decepción, revelando que considera el tema Dile que no como el peor videoclip de su carrera.

“Yo le dije: ‘Mari, te recomiendo gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero no quiso. Hizo su video horrible (...) en ese videoclip no hay niveles. De toda mi carrera, el video más horrible. Yo traté de ayudarla... como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella”, afirmó en el podcast de Cucho Valderrama.

También señaló que, tras esta experiencia, ha decidido no volver a colaborar con Marisol, incluso descartando una canción que inicialmente tenía intención de grabar con ella. “Tal vez con Yolanda sea mejor”, comentó, haciendo referencia a otra posible artista con quien podría trabajar el tema.

¿Leslie Shaw hará una canción con Yolanda Medina?

Consultada sobre la posibilidad de que Shaw trabaje con Yolanda Medina con quien Marisol ha tenido diferencias en el pasado, la intérprete de La escobita fue enfática: “Ella puede grabar con todos los artistas. No porque alguien tenga problemas conmigo, Leslie debe dejar de trabajar con ellos. Cada quien maneja su carrera como mejor le parezca”.