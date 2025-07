"No tengo nada en su contra": Darinka Ramírez se sincera sobre su expareja Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Darinka Ramírez aseguró que no tiene nada en contra de su expareja Jefferson Farfán. La influencer y madre de la última hija del exfutbolista de Alianza Lima descartó guardar algún tipo de rencor con el exseleccionado nacional y que, por el contrario, quiere “llevar la fiesta en paz” por el bienestar de su pequeña.

"No tengo nada en contra de él (Jefferson Farfán). Yo siempre he querido llevar la fiesta en paz porque jamás hablé de él. Lo único que busco es lo mejor para mi hija", declaró Darinka a Trome.

Del mismo modo, la modelo, quien estuvo en el Parque de las Leyendas para el show 'La máscara de la Carlota', reveló que sigue recibiendo invitaciones para grabar comerciales y demás videos publicitarios.

"Me agrada todo esto, es algo nuevo para mí. Además, mi hija también va a estar expuesta toda la vida por su papá, así que tiene que aprender", acotó.

Por otra parte, volvió a referirse sobre sus últimos trabajos junto a Melissa Klug con quien grabó varios videos para promocionar un centro de tratamiento estético.

“(Melissa Klug) me cayó superbién, tenemos hijos del mismo papá y sería bonito que se lleven bien entre hermanos. Me parece una chica muy buena, pero no hay amistad, nosotros fuimos a trabajar. También podríamos coincidir más adelante. Yo no tengo problemas”, sostuvo Ramírez.

Darinka Ramírez habló sobre los conflictos con Jefferson Farfán en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

Darinka Ramírez no descartó trabajar con Yahaira Plasencia

Darinka Ramírez no descartó trabajar con Yahaira Plasencia. La joven mostró su admiración por la salsera y afirmó no tener problemas en juntarse con ella para un eventual proyecto.

"No tengo nada en contra de ella, me gusta su música. ¿Si pudiera trabajar con Yahaira? No sé lo que pueda pasar más adelante, yo le doy con todo a lo que sea trabajo”, manifestó la influencer en declaraciones para el programa Todo se filtra.

Días atrás, Darinka Ramírez se grabó bailando al ritmo de El ex Machito, la última canción de Yahaira Plasencia que viene teniendo un gran éxito en YouTube y demás plataformas digitales. “Los problemas son con el padre de mi hija”, señaló la joven modelo a Expreso.

Por su parte, Yahaira Plasencia, quien mantuvo un mediático romance con Jefferson Farfán, celebró que Darinka se haya unido al trend de su canción en TikTok. “Quien haga el trend bienvenido sea. Yo no lo hice para que lo haga alguien en específico. Si quieren hacerlo, que lo hagan. Bienvenidas sean”, comentó la 'Reina del Toto' a las cámaras de Amor y fuego.

Melissa Klug y Darinka Ramírez se juntaron en TikTok

Melissa Klug y Darinka Ramírez sorprendieron al aparecer juntas en diversos videos en TikTok grabando comerciales y pequeños sketches para un centro de tratamiento estético.

Fue Darinka Ramirez quien compartió en sus historias en Instagram las imágenes de las sesiones de fotos y grabaciones donde aparece al lado de Melissa Klug en un detrás de cámaras de las grabaciones compartidas en TikTok.

Otra foto mostró a Ramírez muy sonriente al lado de Klug y otras dos personas cercanas a la personalidad de televisión. En esa misma línea, el influencer y publicista Gabo Mua también compartió otra imagen junto a ambas figuras del espectáculo. “Hoy me tocó trabajar con estas dos guapas”, señaló en su imagen.

Eso no es todo. Melissa Klug llamó “amiga” a Darinka Ramírez en otro video para “bajar los rollitos”. De igual manera, ambas actuaron en otra publicidad para un tratamiento de rostro y donde salen saludando al final.

Esta es la primera vez que Melissa Klug y Darinka Ramírez aparecen juntas demostrando que pueden interactuar con normalidad ¿Estaremos ante una nueva amistad? Veremos.

Melissa Klug y Darinka Ramírez, exparejas de Jefferson Farfán, se juntaron en TikTok.Fuente: TikTok (Correa Navarro)

