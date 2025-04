Pamela López denunciará a Christian Cueva por presunto incumplimiento de pensión a sus hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López y Christian Cueva continuarán en disputas legales luego de anunciar el fin de su relación en enero de 2024. Ahora, la todavía esposa del futbolista peruano anunció que interpondrá una nueva denuncia en contra de Cueva. Esta vez, por presuntamente incumplir con la pensión alimentaria correspondiente a los tres hijos de ambos.

Por medio de una conferencia de prensa, López mostró su indignación contra su aún esposo debido a que no estaría cumpliendo con apoyarla económicamente con los gastos diarios de sus hijos y, por el contrario, tampoco llegar a una conciliación, que era el motivo por el que, según contó, no puso la denuncia antes.

“Es muy doloroso e indignante. Él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque, obviamente, hasta el último minuto apelamos a la buena fe y a conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, expresó la empresaria entre lágrimas.

Asimismo, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, explicó que esta nueva denuncia contra Christian Cueva es por no cumplir con su deber de padre de sustentar a sus hijos y tampoco verlos como corresponde.

“Iniciaremos todo por vía judicial. Esta situación de quitarles a sus hijos, no comunicar a la madre 'por si acaso aquí está el dinero'. Es así que en defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, señaló la abogada.

Pamela López lamentó que Christian Cueva no pase pensión a sus hijos. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Fiscalía archivó denuncia por agresión contra Christian Cueva

El Ministerio Público decidió archivar la primera denuncia interpuesta por Pamela López contra Christian Cueva por presunta violencia física y psicológica. El programa Todo se filtra difundió el documento donde se señala que las investigaciones preliminares no pudieron “reunir pruebas suficientes” para continuar con el proceso judicial.

Fue en agosto de 2024 que Pamela López inició la demanda con Cueva, mostrando videos de agresión dentro del ascensor del edificio donde ambos convivían. Del mismo modo, la anfitriona también pidió medidas de protección y una orden de alejamiento.

A casi dos meses de su separación, Pamela señaló que fue víctima de violencia física y psicológica durante "muchos años" y afirmó que incluso su hija mayor también sufrió agresiones.

Por su parte, Christian Cueva también denunció a López por los mismos cargos, aduciendo que la madre de sus hijos le dio “fuertes golpes” en las riñas que ambos tenían.

A pesar de los videos y testimonios, la Fiscalía decidió desestimar ambos casos luego de varios meses de investigación. “Se archivará lo actuado, una vez transcurridos los plazos establecidos para recurrir”, se lee en los documentos.

Pamela López y Christian Cueva anunciaron el fin de su relación en enero de 2024. | Fuente: Instagram

Pamela López calificó de "miserable" a Christian Cueva

Meses atrás, Pamela López calificó de “irónico y miserable” a Christian Cueva por solo darle, según reveló, 100 soles a cada uno de sus hijos en la visita que este hizo en un centro de entrenamiento para verlos.

Fue en el programa América Hoy que López respondió sobre un emotivo video difundido por el mismo Christian Cueva donde se le ve abrazando a sus hijos deslizando que los problemas entre ambos ya cesaron, algo que fue desmentido por la propia López.

“Ese video corresponde a una sola —y única— vez que él fue al entrenamiento de mi hijo y llegó como un delincuente escondiéndose por su mal accionar”, respondió a través de un mensaje al programa.

Asimismo, respecto a la manutención que Cueva habría dado a sus hijos, señaló que aquel día solo fue para darles 100 soles a cada uno. “Aquella vez que fue, hace tres semanas aproximadamente, solo les dio 100 soles para cada uno. Es decir, 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable”, expresó indignada.

Al ser consultada si ese dinero era para la alimentación, asistencia médica y vestimenta, Pamela López señaló: “No tengo idea que quiso cubrir con esos 300 soles. Y no asistió a la conciliación. Y retiró todo el dinero de los seguros universitarios de mis hijos”.

