Jely Reátegui cierra su cuenta de Twitter tras polémica sobre el cine peruano

La actriz se refirió a las críticas que hacen sobre las películas comerciales peruanas. | Fuente: Instagram

La actriz Jely Reátegui señaló que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter luego de que recibiera "amenazas" por la polémica sobre el cine peruano en el que compartió comentarios en la red.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz señaló que tras su 'tuit', mucha gente la criticó y que su comentario no fue de mala intención. La polémica nació luego de que Vanessa Saba respondiera a un usuario que criticó la producción de películas comerciales.

Tuit de Jely Reátegui. | Fuente: Twitter

Tras ello, miles de usuarios respondieron a Reátegui, quienes le pidieron un poco más de autocrítica y que lejos de molestarse, puede realizar un análisis de lo que está mal.

"Se emocionan con el triunfo de una película como Parasite, pero luego justifican que una sola empresa domine el mercado de películas comerciales nacionales con producciones flojas, poco originales, de cero inclusión social y los mismos actores de siempre", escribió un usuario.

Tras recibir una ola de críticas, la actriz fue a su cuenta de Instagram a decir que ella invitó a las personas a escribir y producir sus propias películas, sin mala intención. "No estaba refiriéndose en algo en particular porque creo que la gente puede crear sus propios proyectos y eso me parece chévere”, dijo.

El inicio de la polémica

Vanessa Saba aprovechó las redes sociales para responder a un usuario de Twitter, que criticó duramente el cine peruano basándose en el éxito de “Parasite”.

El internauta mencionó algunos temas que han enfocado las películas nacionales durante estos últimos años, y consideró que los que aparecen en pantalla siempre son los mismos actores.

“Haz tu película, amigo. Date el gusto”, escribió Vanessa Saba desde su cuenta oficial. Esta no es la primera vez que la actriz de 44 años responde en redes sociales, ya que también contestó muy frontal a un usuario que intentó menospreciar su carrera.