Mamá de Jefferson Farfán sobre Yahaira Plasencia: "Yo me llevo bien con quien se merece" | Fuente: Composición

Después de una semana de titulares sobre el enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, madre del futbolista, habló sobre la discusión pública. En entrevista con "Día D", doña Charo respondió sobre Yahaira Plasencia, amiga de su hijo y su relación con ella.

"Yo salgo con quien quiero, nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera. Por supuesto que sí. Por qué me voy a llevar mal con ella, yo me llevo bien con quien se merece", mencionó

Doña Charo reveló también algunos audios que revelarían la “otra cara” de Melissa Klug. “A ella se le dio un monto para que hiciera una empresa y también pueda aportar a la casa. Mi hijo le dio ese dinero para que ella lo manejara de la mejor manera y pueda apoyar. Mi hijo no va a jugar hasta los 50 años y el nivel adquisitivo va a bajar”, indicó.

Además, la mamá del jugador del Lokomotiv aseguró que, cuando Klug decide aportar algo de dinero, “llama a la secretaria y pide que le devuelvan todo lo que ha gastado”.

LÍO LEGAL

Hace unos días, Melissa Klug envió una carta notarial donde pedía un pago de 200 mil dólares a Jefferson Farfán porque su abogado reveló los montos de la manutención que deposita mes a mes para sus hijos, y con eso incumplió un acuerdo de confidencialidad que existe entre ambas partes.

Por su parte, Farfán mencionó en una nueva carta notarial, que las declaraciones de su abogado fuero en respuesta a todos los comentarios que ha hecho Melissa Klug en diversos programas de televisión, por ello le pide un pago de 860 mil dólares.