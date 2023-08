Nicola Porcella: "Iniciaré una nueva vida en México con mi mamá y mi hijo"

Nicola Porcella ha conquistado México después de su participación en La casa de los famosos. Tal y como se reflejó en el último episodio del reality show, quedó en segundo lugar después de ser vencido por la influencer Wendy Guevara.

Tras la salida de la casa, el modelo peruano se mostró feliz por la convivencia con sus compañeros y reveló que estar ahí le ha ayudado a ser mejor persona. Por ello, se quedará a vivir al país azteca con su madre y su hijo.

“En esta vida todos tenemos derecho a rectificarnos, y a ser mejores personas, y México me dio la oportunidad de ser una mejor persona. Gracias porque acá junto a mi mamá se inicia mi nueva vida aquí en México, se los digo a ustedes”, dijo Nicola Porcella.

Por otro lado, la conductora Galilea Montijo lo sorprendió al decir que sus fans lo han catalogado como “El novio de México”. Esto fue de alegría para el exchico reality quien nuevamente agradeció al mencionado país por darle una nueva oportunidad.

"Nicola, hermano, ya eres mexicano", escribieron en las redes sociales de 'La casa de los famosos' luego de que Nicola Porcella quedara en segundo lugar.

¿Quién es Nicola Porcella?

Nicola Emilio Porcella Solimano es una personalidad de televisión y exfutbolista peruano de ascendencia italiana, radicado en México. Comenzó su carrera en el 2006 como futbolista profesional en FBC Melgar. Su camino en el fútbol continuó hasta ingresar al Sport Boys en la sub-17.

No obstante, se retiró para poder estudiar aviación, pero no lo terminó. Inició en el mundo de la televisión formando parte de programas como Esto es guerra y luego se mudó a México. En el país azteca estuvo en "Reto 4 elementos: Naturaleza Extrema" donde fue uno de los participantes favoritos.

Lo que destacan sus fanáticos es que siempre está en contacto con ellos ya que ha pasado por depresión y ansiedad. “Ya lo dije alguna vez, sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar eso con terapia. La terapia me ayudó muchísimo, la ayuda de mi familia y siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, dijo en uno de sus videos en vivo.

En el 2020, Nicola Porcella fue retirado del programa "Todo con amor", el cual finalmente dejó de transmitirse en medio de la pandemia. Posteriormente, viajó a México durante la cuarentena obligatoria para formar parte del programa reality Guerreros 2020, la versión azteca de Esto es guerra.