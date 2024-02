Nicola Porcella y Wendy Guevara estrenan el videoclip de su tema 'Sacude'

Wendy Guevara y Nicola Porcella sorprendieron a sus seguidores a finales de enero al anunciar el lanzamiento de su primer sencillo conjunto, marcando así un nuevo hito en sus carreras después de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos en México.

Desde su salida del famoso reality, donde alcanzaron el primer y segundo lugar respectivamente, ambos han mantenido un ritmo de trabajo constante, incluso, de acuerdo con TV Notas, decidieron mudarse juntos a Ciudad de México para enfocarse en los proyectos que tienen en común.

Tras varios días de espera, el video de su tema Sacude finalmente vio la luz. El material, filmado en Cuba, presenta a la pareja y a bailarines profesionales interpretando la canción en diversos escenarios naturales.

Desde su lanzamiento, el clip ha acumulado más de 150 mil vistas y 25 mil me gusta en plataformas digitales, además de recibir comentarios por parte de los usuarios. La audiencia expresó su entusiasmo y emoción de ver a ambos incursionar en el mundo de la música después de su paso por La casa de los famosos.

¿De qué trata la letra de Sacude?

La letra de Sacude narra la historia de una mujer, cuya belleza, la lleva involuntariamente al centro de atención, a pesar de su deseo de mantenerse alejada de la fama. Con versos pegajosos y ritmos de reggaetón, la canción ha generado una respuesta positiva entre los fanáticos, quienes han elogiado la colaboración y el estilo de los artistas.

Cuando se menea se ve deliciosa

Despierta to’ las envidiosas

Ella no quería ser famosa

Pero esta demasiado buenas ( x2)

Cuando lo sacude

Sacudelo,sacudelo,sacudelo,sacudelo

Cuando lo sacude

El sabe que estoy buena que aquellas no me soportan

Esta caderita necesita una escolta

Muere cuando bailo con esta faldita corta

Lo que digan de mi no me importa

A donde quiera siempre voy a sobresalir

Subo una foto y todo se ponen a mil

Me gusta la maldad como cruel la de bil

El me quiere chocar y yo no cambio de carril

Coro :

Cuando se menea se ve deliciosa

Despierta to’ las envidiosas

Ella no quería ser famosa

Pero esta demasiado buenas (x2)

Cuando lo sacude

Sacudelo,sacudelo,sacudelo,sacudelo

Cuando lo sacude

Verso 2 :

Por eso todo el mundo me cae atrás

Por que tengo un Tra que no se compara

Toy buena de cuerpo, toy buena de cara

Cuando lo muevo todos se paran

Por eso todo el mundo me cae atrás

Por que tengo un Tra que no se compara

Toy buena de cuerpo, toy buena de cara

Cuando lo muevo todos se paran

Cuando se menea se ve deliciosa

Despierta to’ las envidiosas

Ella no quería ser famosa

Pero esta demasiado buenas ( x2)

Cuando lo sacude

Sacudelo,sacudelo,sacudelo,sacudelo

Cuando lo sacude

Nicola Porcella grabó sus primeras escenas para la nueva telenovela de Televisa

Luego de viajar a México en busca de nuevas oportunidades, la trayectoria televisiva de Nicola Porcella ha ido ganando notoriedad, especialmente durante su participación en el reality La casa de los famosos, donde conquistó el corazón del público azteca.

Ahora, el exintegrante de Esto es guerra está a punto de dar un salto trascendental en su carrera al integrarse al elenco de la próxima telenovela de Televisa, titulada El amor no tiene receta.

Bajo la dirección de Juan Osorio, la producción mexicana llegará a las pantallas el próximo mes, concretamente el lunes 19 de febrero de 2024, ocupando el codiciado horario estelar en el canal de las estrellas.

Nicola Porcella compartirá roles con la actriz transgénero Coco Máxima, lo que ha generado gran expectativa en la audiencia mexicana. Un adelanto de la trama revela la química entre ambos, mostrando al peruano a punto de protagonizar un beso con su pareja en la ficción.

Sus personajes vivirán una tierna historia de amor, algo que el peruano ve como un avance más para lograr el respeto hacia la comunidad transgénero.

