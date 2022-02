Jessica Newton respondió a Magaly Medina en un video publicado en sus redes sociales. | Fuente: Composición (Instagram)

Luego de que Magaly Medina emprendiera una seguidilla de críticas contra Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid en los últimos días, la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, recurrió a sus redes sociales para responderle a la conductora de televisión.

La exreina de belleza publicó en las historias de su cuenta de Instagram una serie de videoclips donde aclaraba que no criticaría a Medina como ella lo hizo con su hija y futuro yerno. "No tengo un programa de farándula ni vivo del rating, y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga", dijo.

"Se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian. Uno no te puede querer y porque te hacen algo convertirse en alguien que te ataca. Lo que tenga que decirle a Magaly es en privado", agregó Jessica Newton.



Confirma alejamiento

Asimismo, Newton confirmó que se alejó de la popular 'Urraca' "por algo que sucedió entre Magaly yo fuera de la pantalla", y no necesariamente por el hecho de que ella haya propalado una videollamada en la que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco le pedían que sea madrina de su primer hijo.

"Entendí que Magaly, tan expuesta a su trabajo, a veces no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista. Y es algo que se enseña con cariño", apuntó.

Ambas habían entablado una relación amical desde hace tiempo. Incluso en enero de 2021, Newton había publicado en redes sociales un mensaje emotivo que dedicó a Medina: "Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para saber cuántos son... y en las malas para saber cuántos quedan".



Jessica Newton le envió un mensaje a Magaly Medina a través de sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Jessica Newton

Pide el cese de los ataques

Por otro lado, Jessica Newton reveló que fue ella quien le recomendó a su hija Cassanda Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco que eligieran a Magaly Medina como madrina de su hijo recién nacido. "Porque ella estaba en un momento de su vida donde tenía tantas ganas de dar amor", dijo.

En aquel tiempo, según la ex Miss Perú, la presentadora de "Magaly TV: La Firme" "incluso pensó en tener un bebé", razón por la que le recomendó "adoptar". Por eso, en medio de la polémica y por la estima que todavía le tiene, aseguró: "Todo lo que le tenga que decir a Magaly sobre los distintos temas se lo diré en privado. Pero sí le pediría que no le haga más daños a los chicos".

Finalmente, Jessica Newton dejó una reflexión sobre esta controversia acerca de la amistad. "No es amigo quien utiliza lo que tiene para atacar", indicó. Y enfatizó: "Si esperan que salga a decir que es una mala persona o ha usado a los chicos, me quedo con los mejores momentos con ella".

Cassandra Sánchez y su respuesta a Magaly Medina

Luego de que Magaly Medina emitiera un reportaje sobre el supuesto abandono en que se encontraban las mascotas de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, esta última decidió emitir un comunicado en sus redes sociales para aclarar los hechos.

"Basta de mentiras" se titula el mensaje que la hija de Jessica Newton publicó, y en su primera parte manifestó que en los últimos días había preferido mantenerse "al margen de los ataques dirigidos hacia mi familia"; sin embargo, esta vez consideró necesario poner los puntos sobre las íes.

Así, Sánchez de Lamadrid narró que en noviembre no respondieron a un mensaje de Magaly Medina, pues luego de que ella y Deyvis Orosco le pidieran ser madrina de su hijo a través de una videollamada, la conductora grabó este momento y lo propaló en "Magaly TV: La Firme".

"Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating, sabiendo ella que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel, a quien agradecemos siempre que haya respetado la privacidad de nuestra familia", escribió.

