"No nos ha dado ningún dinero": Jessica Newton responde a Milett Figueroa sobre su paso por el Miss Supertalent

No se quedó callada. Jessica Newton respondió a Milett Figueroa luego de que la modelo afirmara que le entregó parte del dinero que habría obtenido tras coronarse como ganadora del certamen Miss Supertalent 2016, que se llevó a cabo en Corea del Sur.

A través de una conversación telefónica con un reportero del programa Magaly TV, la firme, la directora del Miss Perú rechazó lo dicho por Milett, quien dijo haberse sentido explotada durante su paso por el certamen.



"Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema del Miss Perú. A nosotros con ella, no. Todo el que va a competir tiene que saber que tiene que levantarse temprano. Incluso, las candidatas, cuando están en competencia nacional, se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Tienen que estar listas, cumplir con los auspiciadores, hacer las visitas, participar de las actividades", expresó.

También explicó que las candidatas no reciben ninguna remuneración por el simple hecho de participar en concursos de este tipo. "Ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear", sostuvo.

¿Qué respondió Jessica Newton sobre el supuesto dinero que Milett Figueroa le entregó?

Respecto al dinero que, según Milett, le habría sido entregado como parte del premio por haber ganado el Miss Supertalent, Newton aseguró no tener conocimiento de dicha transacción.

"Con relación al premio, era una suerte de contratos para el certamen en Corea, si no me equivoco. Y Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores. Entonces, no sé a qué premio se refiere, honestamente. Han pasado muchos años, pero creo que es importante que cualquier persona que quiera competir sabe que es un trabajo", sostuvo.

"Milett nunca fue Miss Perú, nunca llegó a ir a los Grand Slams y me imagino que su experiencia para ella no debe haber cumplido con sus expectativas", añadió.

Jessica Newton afirmó que Milett recibió apoyo financiero

Finalmente, Jessica Newton reveló que, lejos de obtener beneficios económicos por la participación de Milett Figueroa, fue la organización la que le brindó apoyo financiero.

"Sí podría decir muchísimas cosas en las que ayudamos como organización, pero lo guardo para mí. Para ser clara, nosotros ayudamos muchísimo a Milet, a organizar varios pendientes que ella tenía, tal vez por el tiempo no lo recuerda, y yo no tengo por qué sacarlo, por respeto a ella, pero no nos ha dado ningún dinero y creo que debería de estar agradecida por cómo la ayudamos con mucho cariño en el tema financiero", concluyó.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su paso por el Miss Supertalent?

Milett Figueroa contó la mala experiencia que atravesó durante su participación en el certamen internacional Miss Supertalent 2016. Según sus declaraciones, tuvo que soportar una intensa exigencia física y emocional, que la llevó incluso a considerar que no recomendaría a otras jóvenes participar en este tipo de concursos.

"La experiencia que tuve allá fue turbio, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país”, afirmó en Ouke.

La pareja de Marcelo Tinelli dijo que su rigurosa rutina comenzaba desde las primeras horas de la mañana y se extendía hasta la noche. "Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. nos íbamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur", relató.

Asimismo, reveló que, por acuerdo, compartió parte del dinero recibido con Jessica Newton por el hecho de haber sido la promotora. "Le di una parte del dinero a Jessica Newton... fue una experiencia que no volvería a repetir", concluyó.