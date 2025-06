Excantante de La Tribu asegura que tuvo una "relación clandestina" con la esposa de Dilbert Aguilar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica por una presunta infidelidad sigue sacudiendo el entorno del cantante Dilbert Aguilar, luego de que Jhazmín Gutarra, su actual pareja, fuera señalada por mantener una relación sentimental con más de un hombre.





La nueva acusación viene de José López, conocido en el ambiente musical como Joselo, exvocalista de la orquesta La Tribu, quien declaró en el programa Magaly TV: La Firme que tuvo un amorío con Gutarra mientras trabajaba en la agrupación liderada por Aguilar.





Según Joselo, el vínculo comenzó en febrero de 2019, cuando él trabajaba en La Tribu. "Fue una relación clandestina (...) Me insistía. Me mandaba canciones, audios y fotos porque ella es una mujer que decía: 'estoy mal de esto... No sé si era la forma de zafarse del Chato (...) Nos veíamos casi todas las semanas", expresó el exvocalista.

Asegura que Dilbert lo amenazó

Joselo señaló que los encuentros se prolongaron hasta el año 2021 y que, con el paso del tiempo, Jhazmín Gutarra comenzó a mostrar celos. "Yo le decía no puedo y me decía 'seguro estás con otra'", narró.

El músico también afirmó que Dilbert Aguilar llegó a enterarse del supuesto amorío y lo confrontó ´por teléfono con amenazas.

"Me llamó y me amenazó (...) Te ca... co... ¿quién eres tú? y yo le decía: 'Pregúntale a tu mujer' y él me dijo: ¿Qué ch... ha pasado? Imbécil de mier... tarado con..", relató Joselo.

La situación, según su testimonio, se agravó cuando Jhazmín negó los hechos y lo acusó de extorsión.

"Ella estaba hablando que yo le estaba cobrando a ella... y por eso yo paso a ser como el extorsionador o el pata que le saca plata a ella", sostuvo el exvocalista, quien asegura haber tenido que ocultarse por temor a represalias.

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra, foto que data del 17 de noviembre de 2022.Fuente: Facebook: Dilbert Aguilar

Hombre afirma ser examante de la esposa de Dilbert Aguilar



Continuando con los reveladores testimonios del caso en el programa Magaly TV, la firme, un hombre identificado como Gabriel Atau aseguró que mantuvo una relación sentimental con Jhazmín Gutarra en 2012, justo cuando ella habría comenzado su romance con Dilbert Aguilar.

"Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilbert, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo", aseguró, precisando que la relación se extendió por casi cinco años.

Por si fuera poco, ambos se habían tatuado figuras de Mickey y Minnie Mouse en 2012 como parte de la relación, y que, pese al paso del tiempo, Jhazmín aún lo conserva.

"El tatuaje con Mickey y Minnie es algo que no se puede borrar fácilmente, y aunque Gabriel se borró uno, Jhazmín sigue con su recuerdo grabado en la piel”, comentó Magaly Medina.

Atau agregó que, incluso años después de haber finalizado la relación, Gutarra volvió a aparecer en su vida, llegando a interferir en su nueva relación sentimental.

"Lo que más me molestó fue que, además de buscarme, ella empezó a acechar a mi actual pareja. Eso ya me pareció fuera de lugar", expresó. "Fue algo que me fastidió bastante. Yo tenía que ponerle un alto a todo eso, porque estaba afectando mi vida".

