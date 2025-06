Milett Figueroa rompió su silencio sobre rumores de crisis con Marcelo Tinelli y aclara: “No tenemos planes de matrimonio”

La modelo peruana regresó a Lima y despertó rumores de distanciamiento con Marcelo Tinelli. ¿Siguen juntos? ¿Están comprometidos? ¿Hay planes de boda? Esto fue lo que respondió.

Milett Figueroa volvió a Lima en mayo para celebrar el Día de la Madre y, desde entonces, ha permanecido en Perú, lejos de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli, quien se quedó en Buenos Aires. La distancia no tardó en levantar sospechas sobre una posible crisis amorosa, pero ella lo dejó todo claro ante las cámaras.

“Estoy recargadísima de buenas energías”, dijo a América Hoy, mientras aseguraba que “se vienen cosas lindas”, cuando le preguntaron por posibles proyectos profesionales en el país. También aclaró que su estadía era temporal: “Este fin de semana ya regreso a Argentina”.

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli durante la fiesta de cumpleaños del conductor argentino en abril.Fuente: Instagram: @milett

Milett responde a los rumores de crisis

Los rumores sobre un supuesto enfriamiento en la relación con Marcelo Tinelli han rondado en redes sociales, pero Milett respondió con tranquilidad y un toque de ironía: “Está bien que especulen siempre lo que quieran especular. Estamos bien”. Y cuando le preguntaron si había planes de boda, soltó con una sonrisa: “Nadie le teme al matrimonio".

La duda sobre un posible compromiso surgió meses atrás, cuando la modelo peruana fue vista luciendo un anillo que muchos creyeron que era de compromiso. En su reciente aparición en el podcast Ouke, contó la verdadera historia: “Fue un detalle. Un regalo de Navidad. Le regaló a sus hijas un anillo a cada una y a mí también”.

¿Milett y Tinelli están comprometidos?

En otro momento Milett hizo una distinción importante: “Estamos comprometidos… estamos juntos”, dijo con ternura, pero no tardó en matizar: “Las palabras, a veces, se confunden. Estamos en un compromiso de pareja, pero no estamos comprometidos para casarnos. Todavía... no tenemos planes, estamos disfrutando”.

Sobre la posibilidad de casarse, Milett fue honesta y reveló que últimamente ha escuchado más advertencias que bendiciones sobre el matrimonio: “Me han dicho: ‘por favor, no te cases’ o ‘mejor no se casen porque destruye todo’. No sé si es lo que está pasando con el matrimonio o con las parejas".

