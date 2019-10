Jessica Newton defiende a Ángela Ponce de las críticas de Marina Mora. | Fuente: Instagram

Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar del Miss Universo 2018 representando a España, llegó a nuestro país convocada por Jessica Newton, para ser parte de la final del Miss Perú, que tuvo como ganadora a Kelin Rivera.

Su llegada a la capital, no obstante, generó diversas reacciones, una de ellas de la exreina de belleza Marina Mora, quien criticó la participación de Ponce y aseguró que la modelo no tendría cabina en el Miss Teen Model Perú, concurso que ella encabeza.

"Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre, pero en mi concurso (Miss Teen Model Perú), que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida acá", aseguró Mora. Agregó, además, que su concurso “es para mujeres” y que a esa edad “hay que diferenciarnos”.

LA RESPUESTA DE JESSICA NEWTON

Estas afirmaciones han llegado a los oídos de Jessica Newton, quien en repetidas oportunidades ha mostrado su respeto y admiración por la reina de belleza española. En declaraciones a Ojo, Newton aseguró que se encuentra feliz de haber contado con la presencia de Ángela Ponce y enfatizó su respeto por los derechos humanos.

“La verdad yo no voy a perder ni un minuto hablando de nadie. Cada peruano es libre de pensar como quiera, yo voy a construir. Yo no sé ni siquiera de su trabajo, entonces estoy feliz de tener a Ángela Ponce. Creo en los derechos humanos, creo en el valor de cada ser humano y sí, me da mucha pena, porque ya no me indigna, que no respetemos los derechos de las personas, que no respetemos a las mujeres”, aseguró.

La empresaria explicó que la libertad de una persona termina cuando empieza la de otra, una creencia que ella busca aplicar al concurso que lidera. Además, aprovechó para pedirle a Marina Mora que reflexione, debido a que ella también se coronó como Miss Perú hace varios años, por lo que su tarea es representar a todas las mujeres.

“Hay gente que critica a los demás, yo creo que lo único que le diría a Marina Mora es que mire su corazón porque ella también ha sido una reina nacional y le toca ser quien represente a las mujeres en su totalidad y no que les ponga límites ni que las critique. Yo me sorprendo y me da mucha pena, pero ya queda en ella y en su corazón”, dijo.