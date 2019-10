Como su hija, Fiorella Rodríguez fue coronada como Miss Amistad y Miss Talento en el Miss Perú 1994. | Fuente: Instagram

Un secreto bajo siete llaves. Así es como Mikella Callegari mantuvo su participación en el proceso previo al certamen Miss Perú 2019, según contó Fiorella Rodríguez, madre de la modelo y conductora de Radio Capital, a RPP Noticias.

“Fue chistoso. ‘Miki’ es muy reservada, no sé por qué, pero no me había dicho nada sobre el proceso y yo no sabía que estaba participando”, señaló la también actriz. “Yo estaba filmando en New Jersey y cuando regreso [a Perú] me cuenta que quedó finalista en el cásting. ‘¿Qué cásting?’, le digo, ‘cómo no me has contado’. Recién allí me dice que la llamaron para el concurso, pasó un casting y quedó como finalista”.

UNA SORPRESA DOBLE

Mikella Callegari, de 21 años, fue coronada como Miss Perú Lima Oeste 2019 por Jessica Newton, directora del Miss Perú Universo. Sin embargo, como reveló Fiorella Rodríguez a RPP Noticias, Newton desconocía que Callegari fuera hija de la conductora.

Y es que luego de contarle que estaba participando en el certamen de belleza, Callegari le pidió a su madre que no se lo comentara a nadie. “Ella [Mikella] me dijo: ‘Te voy a pedir un favor: creo que en la organización del concurso está Jessica Newton y tengo entendido que la conoces. Por favor, no converses con nadie del reinado, porque nadie sabe que soy tu hija’. Y sí, así fue, porque yo, en general, nunca he expuesto a mi familia”, señaló Rodríguez.

De allí que el día de la coronación, la aparición Fiorella Rodríguez suscitara una sorpresa doble. Así lo hizo saber la conductora a RPP Noticias: “Jessica [Newton] no sabía que se iba a encontrar conmigo, porque no la veo hace mucho tiempo, y tampoco sabía que Mikella era mi hija. Fue un encuentro bien orgánico, una suerte de gritos divertidos, porque me dijo: ‘No conozco a la que voy a coronar y no sabía que era tu hija’. Y se quedó con la boca abierta y me comentó que era la primera vez que le sucedía esto”.

DOS REINAS EN LA FAMILIA

Como se recuerda, Fiorella Rodríguez participó en Miss Perú 1994 y fue coronada como Miss Amistad y Miss Talento además de recibir el título al Rostro más bello del certamen.

Mikella Callegari debutó como modelo, para una conocida marca de ropa, en agosto del 2017. A sus 21 años, es estudiante de comunicación y publicidad. De acuerdo a un mensaje de la organización, se considera una persona comprometida y con las metas claras. "Busca que todas las mujeres se acepten y amen tal y como son", señala.