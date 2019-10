Marina Mora critica la participación de Ángela Ponce en el Miss Perú: "Mi concurso es de mujeres" | Fuente: Composición

No se calló nada. Marina Mora criticó la participación de Ángela Ponce, primera mujer trans en participar en el Miss Universo 2018 en representación de España, quien llegó a nuestro país para ser parte de la final del concurso peruano, que coronó a Kelin Rivera.

"Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre, pero en mi concurso (Miss Teen Model Perú), que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida acá", dijo Mora en conferencia de presentación de su certamen de belleza.

"Lo respetamos (a Ángela Ponce). En mi escuela hemos tenido alumnos así (personas trans), pero mi concurso es para mujeres, creo yo que a esta edad hay que diferenciarnos", explicó.

Hace un año, Marina Mora habló con RPP Noticias sobre la polémica generada alrededor de la participación de concursantes transgénero en diversos concursos de belleza en el mundo.

"Considero que cada ser humano tiene sueños y debe trabajar para realizarlos. Cada organización tiene sus reglas y sus normas. Si la organización de Miss España le permite participar a Ángela Ponce [modelo transgénero], ella debe tener la libertad de hacerlo y no debe ser juzgada. Debemos respetar cada decisión", dijo Marina Mora a RPP Noticias.

El nombre de Ángela Ponce se hizo conocido en el 2018 al ser considerada como la primera mujer transgénero que podría ganar el Miss Universo. La Miss España 2018 llegará a nuestro país para ser parte del Miss Perú 2019, confirmó la organización.

Ella trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser transgénero.

Durante su participación en el Miss Universo 2018, la española no clasificó a la etapa final ni entre las 20 finalistas del certamen de belleza. Sin embargo, fue despedida entre una lluvia de aplausos. Luego de que se emitiera un video de su niñez, la reina de belleza desfiló por la pasarela ante la ovación del público.

“La mayor dificultad ha sido enfrentarme a que los demás me vean diferente cuando yo nunca me he sentido diferente. Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana, igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, aseguró en una pasada entrevista.

CRITICÓ LA ORGANIZACIÓN

Marina Mora, directora del Miss Teen Model Perú, calificó el certamen como "desorganizado". "Pude ver un poco, me pareció... desorganizado lo que se vio en televisión en referencia a la producción", comentó la modelo y empresaria a RPP Noticias. "Sé que es trabajoso, pero lo que se vio fue algo feíto", agregó.

Consultada si cree que estas fallas perjudicaron la imagen del Miss Perú 2019, ella respondió afirmativamente. "Además de dedicarme a la organización de concursos trabajo en márketing, así que definitivamente sí. Desmerece a las chicas", indicó.