Joaquín Escobar: de 'Al fondo hay sitio' a 'Cyrano de Bergerac', y su transformación en un guerrillero para el cine

RPP conversó con Joaquín Escobar sobre su rol en Cyrano de Bergerac, su próxima película y la inevitable pregunta sobre Al fondo hay sitio. Esta es la entrevista.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A Joaquín Escobar muchos lo recuerdan por dar vida al torpe y divertido Yoni González en Al fondo hay sitio, pero su carrera va mucho más allá de la televisión. Actor formado, inquieto y con una clara pasión por el oficio, Joaquín regresa al escenario del Teatro La Plaza como parte del elenco de Cyrano de Bergerac, una versión libre, divertida y luminosa del clásico de Edmond Rostand, adaptada y dirigida por Fito Valles.

Por supuesto, la historia ha sido reinterpretada en innumerables ocasiones —hasta Chespirito se rindió ante la obra de Rostand—, pero esta definitivamente es diferente. Además de conservar el espíritu romántico, heroico y cómico del texto original, esta versión propone una puesta en escena dinámica, con canciones, humor visual y una mirada más accesible. El resultado: una experiencia vibrante que invita a reflexionar sobre el amor propio, la identidad y la valentía.

“Si conoces la historia, vas a disfrutar la obra porque vas a entender ciertos guiños del texto original", explica Escobar a RPP. "La esencia se mantiene, pero se lleva a un lugar más lúdico, completamente comprensible tanto para un niño de 6 años como para alguien de 30. Incluso si no tienes idea de qué trata este clásico, igual puedes sentarte, seguir la obra desde cero y, quién sabe, quizá te despierte curiosidad por ver otras adaptaciones”.

"Sería hipócrita de mi parte decir que ya estoy aburrido de 'Al fondo hay sitio'" Joaquín Escobar, actor

'Cyrano de Bergerac' se presenta en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar, con funciones sábados y domingos.Fuente: La Plaza

Una historia que habla desde el corazón

Cyrano de Bergerac narra la historia de un espadachín brillante y poeta ingenioso que se esconde detrás de las palabras para conquistar —a través de otro hombre— el amor de Roxana. Esta vez, el relato cobra una nueva dimensión gracias a las actuaciones de un elenco que incluye a Roni Ramírez, Diego Pérez, Gina Yangali, Pedro Pablo Corpancho y el propio Escobar, quienes construyen una puesta lúdica y coral que conecta con públicos de todas las edades.

“Creo que lo que más disfruto hacer es teatro desde los 8 años”, confiesa Escobar. “La particular responsabilidad —y también el regalo— de nuestro director, Fito Valles, fue darnos más de cinco personajes a Pedro Pablo y a mí. Eso permite que, además, nos divirtamos desde todos los lugares posibles”, afirma. Y no está exagerando: el actor, al igual que sus compañeros, se vale de todos sus recursos para tomar el escenario, cantar y bailar con la misma chispa que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Roni Ramírez da vida a Cyrano, mientras que Joaquín Escobar interpreta múltiples personajes en esta versión lúdica del clásico.Fuente: La Plaza

Del fenómeno televisivo a la escena cultural

Joaquín fue parte de Al fondo hay sitio durante seis años, una experiencia que recuerda con cariño. “Estoy muy agradecido por lo que ha significado en mi carrera, porque ha hecho que muchas personas conozcan mi trabajo y, a partir de eso, se enganchen con otros proyectos", comenta. “La serie ha sido tan exitosa y, nos guste o no, es como nuestro Chavo del 8".

Y aunque reconoce el impacto del programa, no teme ponerlo en perspectiva: “Sería hipócrita de mi parte decir que ya estoy aburrido de la serie. Muchos consumen solo televisión, porque es lo más masivo, y se pierden de experiencias tan chéveres o incluso más potentes, por la poca curiosidad. Yo busco trasladar a las personas que me conocen a través de un proyecto a que tengan otro tipo de experiencia. Yendo más por el lado cultural, ya no tanto solamente entretenimiento".

Joaquín Escobar, Diego Pérez y Pedro Pablo Corpancho integran el elenco de esta nueva adaptación de 'Cyrano de Bergerac'.Fuente: La Plaza

En la selva, en busca de nuevos personajes

Tras ese largo ciclo en televisión, Joaquín se mantuvo activo en teatro, cine y otras producciones, incluyendo la telenovela Papá en apuros. Pero si algo lo entusiasma hoy es el proyecto de una película que rodó recientemente: El río, ópera prima de Juan Diego Servat, protagonizada por Jorge Guerra e inspirada en los últimos días del poeta peruano Javier Heraud.

“El rodaje se hizo en la selva. Teníamos que caminar media hora para llegar a la locación. Es la primera vez que he hecho algo audiovisual en Honoria, un pueblo que está a dos horas de Pucallpa. Ahí estuvimos un mes internados. Hubo días en los cuales solamente teníamos una hora de internet, y después ya no había más conexión”, recuerda.

“Es una película ambientada en los 70. Mi personaje es el líder de una guerrilla. Me retó físicamente: tuve que ganar unos cinco kilos, me dejé crecer la barba. El personaje piensa muy distinto a mí. Me ha permitido alejarme de quién soy yo”, comparte. También nos adelanta: “He visto el primer corte de la película y me ha dejado sensaciones muy potentes”.

De acuerdo con Escobar, El río empezará su recorrido próximamente en festivales en el extranjero antes de llegar a la cartelera peruana. Mientras tanto, podemos verlo sobre el escenario del Teatro La Plaza, como parte del elenco de Cyrano de Bergerac, una obra que nos recuerda, entre risas y emociones, que ser uno mismo también es un acto de valentía.

Cyrano de Bergerac

Fecha: Hasta el 17 de agosto

Lugar: Teatro La Plaza

Funciones: Sábados y domingos a las 4 p.m.

Venta de entradas en Joinnuns.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis