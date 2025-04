"Me fastidiaba y me ponía apodos": Joaquín Escobar revela que actriz de 'Al fondo hay sitio' se burlaba de su voz

El recordado ‘Yoni’ contó que una compañera del elenco se mofaba constantemente de su forma de hablar, una experiencia que decidió superar enfocándose en su carrera como locutor.

El actor Joaquín Escobar es recordado por su papel de ‘Yoni’ en Al fondo hay sitio, dejó el popular elenco de la serie. Aunque su excompañera Areliz Benel ya había revelado en su momento que ambos sufrieron maltratos por parte de una actriz, esta vez fue él mismo quien rompió el silencio y compartió una experiencia que lo marcó.

En una entrevista, Escobar confesó que durante su paso por la serie fue víctima de constantes burlas por parte de una actriz -cuya identidad prefirió mantener en reserva-, quien se ensañaba con su voz.

“No quiero generar polémica, pero cuando estaba en Al fondo hay sitio, había una actriz que me fastidiaba muchísimo por mi voz. Me ponía mil apodos, pero no desde el humor, sino desde la burla. Yo, con el tiempo, decidí olvidarme de esos comentarios”, reveló en el podcast Confidencial,

A pesar del mal momento, Joaquín Escobar decidió no dejarse afectar y optó por enfocarse en sus objetivos profesionales. “Lo dejé atrás y seguí trabajando en mis proyectos y en lo que quería lograr”, agregó.

Con el tiempo, transformó esa inseguridad en una herramienta profesional. Hoy se desempeña como locutor comercial, una carrera que asegura le llegó de forma natural, y no como reacción a las críticas. “Hace tres años recordé que soy locutor comercial. Si me hubiera enfocado en esos comentarios negativos, hoy no estaría donde estoy. He locutado para México y sigo activo. Si me hubiera quedado atrapado en esa crítica, no podría decir con orgullo todo lo que he logrado”, expresó.

Finalmente, aprovechó el momento para dejar un mensaje contra el bullying: creer en uno mismo y no permitir que las burlas definan el rumbo de tu vida.

Areliz Benel se fue incómoda de Al fondo hay sitio

Areliz Benel se unió al elenco de Al fondo hay sitio en 2011. Después de cinco años decidió retirarse de la serie para enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, su salida no se habría dado en buenos términos, como lo dio a conocer en un extenso mensaje que dedicó al actor Joquín Escobar, su hermano en la ficción.

Según sus palabras, tanto ella como Escobar fueron víctimas de situaciones injustas que no merecían vivir. A pesar de ello, dijo que las adversidades la hicieron más fuerte.

"Sufrimos juntos y afrontamos momentos difíciles al tener que soportar ciertas injusticias que ni tu ni yo merecíamos, mucho menos tan jóvenes, pero lo que no te mata te hace más fuerte. Y quien lo hizo, lo hizo para hacernos más fuertes", escribió.