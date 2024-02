Johanna San Miguel denuncia acoso en redes: "Cuando se pasan, se vuelven perversos"

La actriz compartió una denuncia en redes sociales después de recibir comentarios inapropiados en sus fotos. "Yo voy a poner tu cara. Yo voy a poner tu foto. Yo voy a decir tu nombre", advirtió.

Johanna San Miguel expresó su frustración tras recibir comentarios "machistas y asquerosos" en sus fotos en redes sociales. En un mensaje público, la actriz declaró: "No soy de las que se calla. Soy de las que contesta y los expone".



La conductora de Esto es guerra compartió inicialmente una publicación advirtiendo que, de ahora en adelante, expondrá los rostros de las personas que le escriban comentarios inapropiados. "A veces una mujer soporta comentarios machistas y asquerosos y se calla, y a veces no aguantas y contestas".



"No soy de las que se calla la boca. Soy de las que contesta y los expongo. Eso de 'no les hagas caso' no va conmigo. Yo voy a poner tu cara. Yo voy a poner tu foto. Yo voy a decir tu nombre", agregó.



La publicación generó tantos comentarios que San Miguel compartió posteriormente una historia explicando con más detalle lo que le viene sucediendo. "Normalmente ponen cosas como: 'qué bonita, chata, qué rica', pero cuando se pasan, se vuelven perversos", explicó.



"Yo muchas veces me callo la boca, no digo nada y elimino, pero si lo hacen conmigo que soy una mujer madura, no me quiero imaginar las cosas que le harán a las chibolas", expresó.



Posteriormente, San Miguel compartió en sus historias los mensajes y rostros de las personas que le han dejado comentarios inapropiados. Además, utilizó el hashtag #calladitanotevesmasbonita para expresar su rechazo a la idea de permanecer en silencio .

Johanna San Miguel mostró su frustración tras recibir comentarios "machachistas y asquerosos" en redes sociales. | Fuente: Instagram: @johanna_san_miguel_dammert

¿Cómo se llevan Johanna San Miguel y Katia Palma?

Desde que Katia Palma se unió a Esto es guerra para su edición de verano, el público ha estado atento a la dinámica entre ella y Johanna San Miguel. El último viernes, las cosas se salieron de control durante el programa, confirmando que existen problemas entre ellas.



Todo comenzó con un cruce de palabras hasta que la tensión aumentó cuando Johanna, incapaz de contenerse, jaló el cabello de Katia, quien amenazó con quejarse ante la gerencia. "Buena suerte", respondió San Miguel.





