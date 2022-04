Carlos Carlín y Johanna San Miguel mantienen una amistad de largos años. | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

Una amistad a prueba de todo es la que parecen tener la conductora Johanna San Miguel y el presentador Carlos Carlín. Ambos se conocieron a mediados de los años 80, más tarde formaron parte del elenco de la recordada teleserie "Pataclaun", y actualmente están alistando su show "Hasta que la tele nos separe", próximo a estrenarse el 21 de abril.

Tan fuertes son los lazos entre ambos intérpretes que, según contó la conductora de "Esto es Guerra", en algún momento de su juventud pensaron en concebir juntos un bebé. "Nosotros hasta hemos hablado de tener un hijo cuando éramos chibolos", dijo al diario El Comercio.

Sin embargo, para Johanna San Miguel es inconcebible forjar una relación sentimental con Carlos Carlín. "Desde hace años, todo el mundo se pregunta por qué no estamos juntos, por qué no somos pareja. Es imposible", señaló.

Luego, detalló los motivos: "Nos sacaríamos los ojos, terminaríamos en los dominicales. Carlín es recontra ermitaño, creo que quiere estar solo por el resto de su vida junto a Místico y a Layla (sus perros) y sus muñecos. En mi caso, yo sí quiero encontrar a alguien que sea lo máximo para mí. Carlín es más frío, yo más apasionada".

La vez en que Johanna San Miguel evitó a Carlos Carlín

Por su parte, Carlos Carlín reveló que, pese a que hoy son inseparables, hubo un tiempo en que Johanna San Miguel se negaba conocerlo. La primera vez que ambos se encontraron ocurrió en los años 80 y no fue la mejor impresión.

"Ese día ella estaba junto a nuestra única congresista valiosa que tenemos, que es Susel Paredes, y me choteó de la peor manera.... En ‘Pataclaun’ no le quedó más remedio que soportarme, aunque hizo algunas maldades muy serias y traumáticas", contó el actor.

Después de siete años en la conducción de "Wantan Night", actualmente Carlos Carlín se encuentra sin programa que presentar. Por ello, espera sumarse pronto a un nuevo proyecto televisivo. "Yo confío en que se pueda conseguir, no me quiero quedar tranquilo, me he quedado picón con el programa", dijo.

"Me ha gustado mucho la experiencia y me gustaría replicarla. Ojalá que se pueda hacer en algún otro espacio y siempre conservando la calidad del producto y ofrecerle a la gente cosas distintas, que creo es un valor", agregó Carlín.

Mientras tanto, él y Johanna San Miguel ya tienen todo casi listo para el estreno de "Hasta que la tele nos separe", obra de teatro que llegará al Teatro Peruano Japonés en corta temporada, del 21 de abril al 1 de mayo.

