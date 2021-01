Jorge Benavides habla sobre la posible reincorporación del popular "Yuca". | Fuente: Composición

Después de que Jorge Benavides firmara contrato con ATV, el actor cómico junto a su elenco está trabajando en nuevos episodios del programa y contó la posibilidad de ingresar a nuevos integrantes.

Entre ellos se encuentra Enrique Espejo, el popular ‘Yuca’, quien dejó el espacio de entretenimiento hace unos años para continuar con otros proyectos laborales:

“Hemos estado conversando con Enrique Espejo para ver la posibilidad de que él pueda participar en unos sketches. Me ha dicho que encantado de regresar. (…) Ya nos comunicamos y está a disposición total”, dijo JB para RPP Noticias.

Hasta el momento no hay hora ni fecha exacta del lanzamiento del programa, también se desconoce si llevará el mismo nombre que cuando estaban en Latina. Por ese lado, Benavides aseguró que su humor “hará reír a la familia como siempre” y no perderán su esencia.

Como se recuerda, Enrique Espejo fue acusado por Clara Seminara, exintegrante de "El Wasap de JB", por tocamientos indebidos en el 2019.

¿Y CARLOS ÁLVAREZ?

Carlos Álvarez está convencido de que su conexión con Jorge Benavides sigue intacta. Después de que se diera a conocer que JB no trabajará en Latina, su excompañero no descartó la posibilidad de que pudieran hacer un sketch juntos más adelante. ¿Habrá otro reencuentro en la TV?

“La gente quiere eso, no se puede negar, el público en general quiere que nos volvamos a unir. Creo que hicimos historia cuando nos juntamos por primera vez en el canal 2 y fue un boom el programa, no bajaba de 20 puntos”, aseguró el cómico.

Si bien no está seguro de que Benavides acepte hacer un programa juntos como antes, le deseó lo mejor ya que ambos siguen trabajando en su rubro en tiempos de pandemia:

“Por mí no tendría ningún problema, aunque si Jorge no quiere yo lo comprendo y habría que respetar esa decisión. Yo ya lo dije, la pelota está en la cancha de él, y lo vengo diciendo hace tiempo. Así él no quisiera, yo le deseo mucha suerte porque el Perú necesita reír, la pandemia nos ha destrozado la salud mental”, remarcó al diario El Popular.

