La dupla Carlos Álvarez y Jorge Benavides alegró millones de hogares peruanos cuando, hace más de 10 años, trabajaban juntos en “El especial del humor”. Hasta el 2011, las noches de los sábados estaban plagadas de sus parodias a políticos, deportistas y personajes de la farándula.

Sin embargo, después de una supuesta censura, tomaron diferentes caminos. Benavides se quedó con el programa, emitido en Latina; mientras que Álvarez lanzó su propio espacio humorístico en ATV ("El estelar del humor" luego "El cártel del humor").

Pero ahora podría darse un esperadísimo reencuentro: “Una locura de cuarentena sería que JB (Jorge Benavides) y yo hagamos una transmisión en vivo, como lo hicieron Paolo y Jefferson y que todos ustedes participen. Ojalá JB se anime”, escribió Carlos Álvarez en su cuenta de Facebook.

Esto ocasionó un revuelo en redes sociales ya que muchos de sus fanáticos esperan que se junten nuevamente. El cómico acompañó este mensaje con una foto al lado de Jorge Benavides cuando trabajaban juntos en el Canal 2.

Sus seguidores han comentado en la publicación esperando el reencuentro entre los actores y uno de los sketchs más pedidos fue el de las vecinas de La Molina.

Algunos de los comentarios fueron los siguiente: “Sería maravilloso verlos juntos después de muchos años, no solo por la cuarentena sino que vuelvan a trabajar juntos”. “Sería lo mejor que pase en la cuarentena con esta muy buena dupla del humor”. “Sería una alegría como la vecina de la Molina”. “El mejor programa donde me he reído hasta que me duela la barriga era cuando ustedes dos estaban juntos”.

Cabe resaltar que Carlos Álvarez y Jorge Benavides fueron grandes figuras en el programa “El especial del humor”, en la entonces señal de Frecuencia Latina, con gran popularidad por sus sketches cómicos.