Jorge Benavides negó desplante a Carlos Álvarez en la Teletón 2019. | Fuente: Composición

Jorge Benavides reveló que no tiene ningún problema con Carlos Álvarez, luego de que se especulara que le hizo un desplante en la Teletón 2019, donde podían compartir una secuencia juntos.

Asimismo, el reconocido imitador señaló que no tendría problemas en volver a trabajar con su excompañero en “El especial del humor”, Carlos Álvarez, tras conocerse que este último no continuará el próximo año en las filas de ATV.

“En televisión puede pasar cualquier cosa, se busca nuevos formatos y también se piensa en el retorno de formatos antiguos”, dijo el comediante a diario Trome.

Asimismo, reveló que “El Wasap de JB” continuará en el 2020 y reconoció que no sienten presión por el ráting de los sábados.

“Hemos logrado cautivar a un público que nos sigue y estamos felices de ser una opción para los televidentes (…) No tenemos presión, ya nos hemos impuesto con un nombre y el público nos sigue”, agregó.

Además, reveló que no está en sus “planes” contar con Carlos Álvarez en “El Wasap de JB”, pero no tendría problemas en volver a trabajar con él en el futuro.

Finalmente, Jorge Benavides descartó estar peleado o haber realizado un presunto desplante a su colega en la última Teletón, donde podía a compartir una secuencia con Carlos Álvarez.

“Lo que pasa es que viajé en la tarde, pero sí estuve en la Teletón. No es que yo no haya querido, solo que no coincidimos. La Teletón no busca juntar a alguien con alguien, sino en que colaboremos sí o sí. Además, Carlos ha venido un par de veces a mi programa. No ha existido ningún desplante, nada que ver”, concluyó.