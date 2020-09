Gianella Ydoña, aún esposa de Josimar, asegura que él no puede casarse con su nueva pareja. | Fuente: Composición | Instagram

Gianella Ydoña, expareja y aún esposa del cantante Josimar Fidel, se pronunció sobre los nuevos planes de matrimonio del artista con su actual pareja, la bailarina María Fe Saldaña. A pesar de que el intérprete de “La protagonista” quiere formalizar con la joven, al parecer, no se podrá.

“Él puede hacer lo que le guste con su vida, pero nosotros seguimos casados por la iglesia y aún no tenemos planes de divorcio, nunca me ha hablado de ese tema. Si se puede casar mil veces es cosa de él, yo vivo feliz con mi hijito y no me importa su inestable vida”, aseguró la madre de sus hijos para el diario Trome.

Además, comentó que la única relación que tiene con Josimar es de padres y no tiene contacto alguno con él, tampoco se tienen agregaron en redes sociales. “No tenemos ningún tipo de comunicación. Ambos nos hemos bloqueado de todas las redes sociales. De mi bebé hablo con su mamá”, expresó.

Como se recuerda, el salsero asegura al programa “Modo espectáculos” que tiene pensado casarse con María Fe Saldaña hasta están planeándolo; sin embargo, no se podrá realizar hasta que se divorcie de Gianella Ydoña.

MAGALY LA CRITICÓ

Magaly Medina criticó a Gianella Ydoña, quien tan solo hace unas semanas denunció públicamente al cantante de violencia física y, el 19 de septiembre, inauguró un nuevo negocio.

La esposa del salsero abrió una tienda de ropa en el emporio comercial Gamarra y la conductora de televisión cuestionó esta decisión, debido a que Ydoña dijo en su programa que no tenía dinero.

“Aquí nos dijo que no tenía para el pasaje y que la estaba pasando mal”, dijo la presentadora en “Magaly TV: la firme”. El mencionado programa de televisión entrevistó a Gianella Ydoña y ella señaló que su nuevo negocio es fruto de sus ahorros.

“Gracias a Dios ahorré, con las veces que he podido trabajar, cachuelearme, también con mis papás, con el apoyo de ellos, completamos. No, él (Josimar) me apoya con mi hijita. Nosotros tenemos una vida distinta, él con sus cosas y yo con las mías”, señaló.