Gianella Ydoña responde a las declaraciones de Josimar y asegura que sí se casaron. | Fuente: Captura de pantalla

Gianella Ydoña estuvo respondiendo preguntas a través de sus historias de Instagram y causó una serie de especulaciones en torno a su relación con el cantante Josimar.

En el juego de esta red social, le cuestionaron sobre su matrimonio con el salsero. “¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, a lo que ella respondió: “¡Falso!”.

En otra historia le preguntaron “¿Te casaste con Josimar o no?”, a lo que Ydoña dijo: “Lamentablemente, pero sí nos casamos”.

Estas declaraciones desmienten la versión de Josimar, que confesó que el matrimonio que se vio en el videoclip “La protagonista” era netamente simbólico, ya que no tenían los papeles en regla para hacerlo oficial.

Después de darle un anillo de compromiso a su nueva pareja, la bailarina María Fernanda Saldaña, el salsero dijo que no está casado por lo que podrá rehacer su vida de nuevo:

Gianella Ydoña responde a las declaraciones de Josimar. | Fuente: Instagram

“Nunca me he casado, ni civil, ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica, porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, esa es la verdad”.

A Ydoña también le preguntaron si Josimar le había traído algo a sus hijos de su viaje a Europa donde tuvo una gira y estuvo alrededor de dos semanas por el Viejo Continente, a lo que respondió: “Absolutamente nada, ni una media”.

Josimar Fidel aprovechó su tour y confesó que se comprometió con su pareja pese a tener poco tiempo de enamorados: "Me comprometí, pero no quiero hablar de mi vida privada, porque solo una vez 'patea la burra'. Estoy muy feliz, ella es una chica buena, que estudia (marketing) y chévere".

El salsero peruano compró un costoso anillo de compromiso 'Versace Rotondo Medusa Gioia', mientras se encontraban disfrutando en Milano, Italia, junto a Saldaña y también aprovechó en negar que ella estaba embarazada.

"Yo soy un 'papá gallina', pero no sé de dónde han sacado que voy a tener un cuarto hijo, nada que ver, si más adelante se da, yo feliz", dijo.