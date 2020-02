Josimar Fidel asegura que se comprometió con su pareja María Fernanda Saldaña porque no está casado con Gianella Ydoña ya que solo fue simbólico. | Fuente: Captura de pantalla

El cantante peruano Josimar Fidel asegura que se encuentra feliz luego de que su gira por Europa fuera un éxito. Además, el futbolista uruguayo Martín Cáceres asistió a uno de sus conciertos en Florencia y halagó al salsero diciendo que escuchaba su música desde hace tiempo.

El artista está pasando por un buen momento en su carrera, sin embargo, su vida sentimental se ha visto envuelto en una serie de sube y baja. Después de terminar su relación con la madre de su hijo, Gianella Ydoña, Josimar comenzó su romance con María Fernanda Saldaña.

Los rumores de su compromiso con la bailarina incrementaron por lo que se le cuestionó el hecho de que cómo iba a entregar un anillo si supuestamente se había casado con Gianella tal y como se vio en el videoclip de “La protagonista”, ante esto, Josimar lo negó y aseguró que todo fue simbólico:

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad".

Josimar y su novia María Fernanda Saldaña se comprometieron. | Fuente: Captura de pantalla

Es por esa razón que Josimar Fidel aprovechó su viaje a Europa y confesó que se comprometió con María Fernanda Saldaña a pesar de llevar poco tiempo de enamorados: "Me comprometí, pero no quiero hablar de mi vida privada porque solo una vez 'patea la burra'. Estoy muy feliz, ella es una chica buena, que estudia (marketing) y chévere".

El salsero aseguró que aún no tienen fecha para su boda y dejará que las cosas sigan su camino como hasta ahora: "Lo que pasa es que hemos formalizado nuestra relación y vamos a dejar que fluya".

Josimar compró un costoso anillo de compromiso 'Versace Rotondo Medusa Gioia' mientras se encontraban disfrutando de Milano, Italia junto a su pareja y también aprovechó en negar que ella estaba embarazada.

"Yo soy un 'papá gallina', pero no sé de dónde han sacado que voy a tener un cuarto hijo, nada que ver, si más adelante se da, yo feliz", dijo.