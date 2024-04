"Por mi salud mental": Julián Zucchi cierra sus redes y se disculpa con sus hijos y Yiddá Eslava

Julián Zucchi hizo público, a través de un comunicado, su decisión de cerrar temporalmente sus redes sociales tras protagonizar una polémica transmisión en vivo, aparentemente en estado de ebriedad. En dicho mensaje, el actor argentino ofreció disculpas a sus hijos, a su expareja Yiddá Eslava y a su familia; además, reveló que guardará silencio hasta nuevo aviso.



Hace una semana, Julián, quien atraviesa una polémica separación con Yiddá, volvió a estar en el centro de la atención al protagonizar un live en Instagram donde decía: “Los quiero, quiero a la gente que sigue confiando en mí a pesar de todas las cosas que se dijeron de mí. Gracias”, antes de quedarse dormido brevemente.



Antes de este incidente, Julián estuvo en el centro de la atención mediática cuando su expareja reveló que él le había sido infiel con otra mujer. Posteriormente, Yiddá envió dos cartas notariales para impedir que Julián la mencionara en cualquier declaración y para prohibirle el acceso a las instalaciones de la productora que compartían.

"Voy a cuidar mi salud y la de mis hijos"

En el comunicado, Julián Zucchi ofrece disculpas al público que lo ha acompañado a lo largo de los años, a sus hijos, a la madre de sus hijos (Yiddá Eslava), a su familia completa y a toda la comunidad. "Hoy les comunico que por mi salud mental y la de mis hijos he decidido cerrar mis redes sociales por un tiempo y hasta nuevo aviso".



"Hago terapia hace años, siempre fui pro-terapia, un camino de aprendizaje que es constante y que voy a continuar. En este tiempo de silencio necesario para mí, voy a cuidar mi salud, la de mis hijos y mi entorno en general, sabiendo que volveré mejor... mi carrera como actor y productor siempre estarán ahí, esperando por mí. Gracias por acompañarme siempre, los quiero", agregó.

Yiddá Eslava confiesa la verdad: "Me fue infiel"

En marzo de 2024, Yiddá modificó su discurso y, entre lágrimas, reveló en el programa Amor y fuego que la separación fue consecuencia de una infidelidad: "Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos". Previamente a esta revelación, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre había difundido imágenes de Zucchi divirtiéndose en una discoteca con otra mujer.



Días después, Eslava expresó que las declaraciones de Zucchi y su padre sobre la ruptura, supuestamente motivada por malentendidos, la habían dejado en una posición de "mentirosa patológica y tóxica". Ante esta situación, decidió regresar a las cámaras de Amor y fuego para revelar con lujo de detalles cómo descubrió la infidelidad de él.



"Tengo las pruebas. La infidelidad fue en la casa de la tipa, donde tomaron vino... tengo un audio de Julián declarándolo", indicó. "Yo digo esto ahora porque odio las injusticias. A mí me viene molestando con Ángel [su actual pareja] desde el día uno. Si salía con Ángel, él me decía que no podía pisar mi casa, así no estén mis hijos, ni para invitarle un café. A mí Julián ya no me va a seguir manipulando".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis