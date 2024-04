"Estuve con otra mujer": Julián Zucchi admite en audio haber sido infiel a Yiddá Eslava

Yiddá Eslava cumplió con su advertencia y compartió una serie de audios que revelan una confesión impactante de su expareja, Julián Zucchi, con quien mantuvo una relación durante once años. En estas grabaciones, Zucchi admitió haberla engañado: "La relación técnicamente terminó porque yo fui infiel y estuve con otra mujer", se le escucha decir en los audios.



En octubre de 2023, Julián y Yiddá compartieron en sus redes sociales, sin profundizar en detalles, un anuncio oficial sobre el fin de su relación, una decisión que habría sido tomada de común acuerdo. A pesar de la separación, destacaron su compromiso de mantener una colaboración laboral, enfatizando que: "Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia".

Yiddá Eslava confiesa la verdad: "Me fue infiel"

En marzo de 2024, Yiddá modificó su discurso y, entre lágrimas, reveló en el programa Amor y fuego que la separación fue consecuencia de una infidelidad: "Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos". Previamente a esta revelación, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre había difundido imágenes de Zucchi divirtiéndose en una discoteca con otra mujer.



Días después, Eslava expresó que las declaraciones de Zucchi y su padre sobre la ruptura, supuestamente motivada por malentendidos, la habían dejado en una posición de "mentirosa patológica y tóxica". Ante esta situación, decidió regresar a las cámaras de Amor y fuego para revelar con lujo de detalles cómo descubrió la infidelidad de él.



"Tengo las pruebas. La infidelidad fue en la casa de la tipa, donde tomaron vino... tengo un audio de Julián declarándolo", indicó. "Yo digo esto ahora porque odio las injusticias. A mí me viene molestando con Ángel [su actual pareja] desde el día uno. Si salía con Ángel, él me decía que no podía pisar mi casa, así no estén mis hijos, ni para invitarle un café. A mí Julián ya no me va a seguir manipulando".

¿Qué dice Julián Zucchi en los audios?

Tras una semana en la que intercambiaron acusaciones y donde él recibió dos cartas notalriales de ella, Yiddá finalmente hizo públicos los audios a los que se refería. En ellos se escucha una conversación con Julián, donde él afirma: "La relación técnicamente terminó porque yo fui infiel y estuve con otra mujer. Sí, técnicamente terminó por eso".



El actor argentino también confiesa: "Te dije, yo sé que te dañé, yo solo te fui infiel una vez en once años". "Sí, es verdad, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba descubriendo qué me estaba pasando", agrega. Los audios concluyen con Zucchi afirmando: "Yo nunca quise ser infiel, yo no lo quería".

¿Por qué Yiddá Eslava envió cartas notariales a Julián Zucchi?

Mediante dos cartas notariales, Yiddá Eslava ha requerido que Julián Zucchi se abstenga de mencionarla en cualquier contexto. Además, ha informado que llevará a cabo actividades en el inmueble que antes albergaba la productora, de la cual ambos eran propietarios, hasta el 31 de enero de 2025. Durante este período, Zucchi no tendrá permitido el ingreso a las instalaciones.



En su canal de Instagram, la actriz dedicó unas palabras para abordar el tema tras recibir críticas. "Nunca me gustó estar envuelta en escándalos. Siempre mantuve una imagen limpia y resaltando mi carrera, como debe ser. He callado mucho", inició Eslava. Además, expresó que, aunque había decidido mantener este asunto en su "intimidad", "la otra parte, aparentemente, no".



"Empecé a sentir el grillete que no me dejaba avanzar", agregó. Eslava, quien también mencionó haber perdido oportunidades laborales desde que se conoció su separación de Zucchi, al igual que ha dicho él, enfatizó que no se trata simplemente de "dejarlo facturar", ya que "cuando una mujer envía una carta notarial o presenta una denuncia, es por algo". "Lo que estoy viviendo, no se lo deseo a nadie", concluyó.

