Julián Zucchi ya no hablará de Yiddá Eslava: "Ojalá que no se descubra la verdad porque sería muy doloroso"

Julián Zucchi y Yiddá Eslava están enfrascados en una disputa mediática. Tras recibir dos cartas notariales de parte de Eslava, su expareja y madre de sus dos hijos, Zucchi declaró en sus redes sociales que no desea seguir hablando sobre el asunto. Sin embargo, compartió un enigmático mensaje: "Ojalá que no se descubra la verdad porque sería doloroso".



La semana pasada, Julián hizo pública la recepción de dos cartas notariales enviadas por Yiddá, con quien compartió una relación de once años, luego de que él insinuara la posibilidad de emprender acciones legales contra ella. En sus declaraciones, afirmó: "Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia".



Después de regresar a Lima tras un breve viaje a Argentina, Zucchi manifestó su desconcierto al recibir las dos cartas notariales de Yiddá Eslava. En estas cartas, Eslava le exige que se abstenga de mencionarla en cualquier contexto y le informa que no tendrá permitido el ingreso al local que ocupa su productora, de la cual ambos son dueños, hasta febrero de 2025.

¿Qué ha dicho Julián tras las cartas notariales de Yiddá?

Al retornar a Lima y ser notificado por las cartas notariales, Julián Zucchi compartió en sus redes sociales: "Llego a Lima y me recibe con sorpresas". Más tarde, en el programa América Hoy, añadió: "Me llegó una carta notarial que me impide hablar de ella [Yiddá], y además, no seguiré alimentando este tema. Todo lo que se tenga que arreglar se hará en privado y con los abogados".



Sin embargo, el lunes decidió abordar el tema en su canal de difusión en Instagram. "La vida no me da paz pero yo sigo vivo", expresó. Posteriormente, compartió unos audios en los que explicaba su decisión de no tocar más este tema: "No voy a hablar más, no quiero hablar más por el bien de mis hijos, de mi salud mental".



Finalmente, cerró el tema con el siguiente mensaje: "Ojalá que no se descubra toda la verdad porque, si se descubre toda la verdad, sería muy doloroso, pero si algún día todos los que me acusaron de cosas duras se dan cuenta de que la historia era diferente, espero que me pidan disculpas (...) Yo estoy dando vuelta a la página, la vida continúa y ya no voy a hablar del tema".

