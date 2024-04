Yiddá Eslava tras enviar cartas notariales a Julián Zucchi: "Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie"

Después de su separación, Yiddá Eslava decidió compartir abiertamente en Instagram los motivos que la llevaron a enviar dos cartas notariales a su expareja, Julián Zucchi, con quien tiene dos hijos en común. En un emotivo mensaje, expresó: "He callado mucho (...) Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie".



La semana pasada, Zucchi reveló haber recibido dos cartas notariales enviadas por Yiddá, con quien tuvo una relación de once años, después de que él insinuara la posibilidad de tomar acciones legales contra ella. En sus declaraciones, Zucchi mencionó: "Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia".



Después de recibir las notificaciones, Zucchi expresó su desconcierto en redes sociales: "Llego a Lima y me recibe con sorpresas". Posteriormente, en el programa América Hoy, comentó: "Me llegó una carta notarial que me impide hablar de ella [Yiddá] y además no seguiré alimentando este tema. Todo lo que se tenga que arreglar se arreglará en privado y con los abogados".

¿Por qué Yiddá Eslava envió cartas notariales a Julián Zucchi?

Mediante dos cartas notariales, Yiddá Eslava ha requerido que Julián Zucchi se abstenga de mencionarla en cualquier contexto. Además, ha informado que llevará a cabo actividades en el inmueble que antes albergaba la productora, de la cual ambos eran propietarios, hasta el 31 de enero de 2025. Durante este período, Zucchi no tendrá permitido el ingreso a las instalaciones.



En su canal de Instagram, la actriz dedicó unas palabras para abordar el tema tras recibir críticas. "Nunca me gustó estar envuelta en escándalos. Siempre mantuve una imagen limpia y resaltando mi carrera, como debe ser. He callado mucho", inició Eslava. Además, expresó que, aunque había decidido mantener este asunto en su "intimidad", "la otra parte, aparentemente, no".



"Empecé a sentir el grillete que no me dejaba avanzar", agregó. Eslava, quien también mencionó haber perdido oportunidades laborales desde que se conoció su separación de Zucchi, al igual que ha dicho él, enfatizó que no se trata simplemente de "dejarlo facturar", ya que "cuando una mujer envía una carta notarial o presenta una denuncia, es por algo". "Lo que estoy viviendo, no se lo deseo a nadie", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis