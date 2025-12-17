Julián Zucchi evalúa llevar la vida de Flor Pucarina al cine tras producir homenaje en vivo con IA

El reciente homenaje a la cantante peruana Flor Pucarina, realizado con apoyo de la inteligencia artificial (IA), motivó la idea de hacer más proyectos destinados a difundir y ampliar el alcance de la obra musical de la artista conocida como la 'Faraona del Cantar Huanca'. Entre estas iniciativas, se encuentra la posibilidad de llevar su vida al cine, según adelantó el actor y productor argentino Julián Zucchi.

El tributo se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa, frente al Mall de Santa Anita, en Lima, y reunió a más de 4 mil personas. El evento coincidió con la conmemoración de los 90 años de natalicio de Flor Pucarina y recreó su voz e imagen en el escenario, acompañadas por una orquesta en vivo.

El espectáculo fue impulsado por la productora de Julián Zucchi y contó con la participación de artistas invitados como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella.

"No se trata de reemplazar lo que fue, sino de permitir que las nuevas generaciones puedan vivir lo que jamás imaginaron", señaló Zucchi sobre el proyecto. Explicó que la iniciativa surgió tras obtener el visto bueno de la familia de la artista. "Hay proyectos que se piensan, este se sintió", agregó.

La vida de Flor Pucarina al cine

Según Zucchi, la respuesta del público durante el concierto dio pie a nuevas posibilidades para continuar con la difusión de la música andina y la cultura peruana. "Estoy muy contento y agradecido. Ver a la gente llegar desde temprano, quedarse tantas horas y emocionarse con este espectáculo ha sido algo muy especial. Este género, que es tan nuestro y tan peruano, merece seguir creciendo y proyectarse no solo a nivel nacional, sino también internacional", comentó en declaraciones que recoge Infobae.

En ese contexto, el productor también habló sobre la opción de llevar la historia de Flor Pucarina a la pantalla grande y el espectáculo a otras ciudades del país. "Representar su historia en el cine abre un universo nuevo, y seguir llevando este espectáculo a más ciudades confirma que nuestra cultura merece ser reconocida y celebrada. Cuando nos unimos, podemos lograr cosas grandes", adelantó.

Flor Pucarina, nacida como Leonor Chávez Rojas en 1935, es considerada un ícono de la música andina. Su discografía abarca huaynos, huaylarsh y mulizas, con temas como Airampito, Tú nomás tienes la culpa y Sola siempre sola. La artista falleció en 1987.