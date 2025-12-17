Finn Wolfhard, actor de 'Stranger Things', dirigió un video animado de una canción clásica de George Harrison

El músico y actor de Stranger Things, Finn Wolfhard, dirigió un video animado para Give Me Love (Give Me Peace on Earth), el tema del álbum Living in the Material World de George Harrison, publicado en 1973.

El proyecto audiovisual fue desarrollado por un equipo de 20 artistas canadienses especializados en animación stop motion. El video muestra al exintegrante de The Beatles realizando labores de jardinería en los terrenos de Friar Park, su residencia ubicada en Henley-on-Thames, en Oxfordshire, Inglaterra.

El lanzamiento del video coincide con la reciente publicación de una edición especial por el 50 aniversario del álbum Living in the Material World de Harrison, presentada el mes pasado como parte de las celebraciones a su obra musical.

Un trabajo en colaboración con la familia George Harrison

"Trabajar con la familia Harrison y dar vida a este video junto a un equipo de increíbles jóvenes artistas canadienses ha sido un gran honor", señaló Wolfhard en redes sociales. "Es difícil expresar con palabras lo agradecido que estoy por esta oportunidad. George Harrison ha sido y seguirá siendo una enorme inspiración para mí, y su obra vivirá para siempre".

Dhani Harrison, hijo del fallecido músico, también se refirió al proyecto y al trabajo del actor canadiense en la realización del video.

"Finn es una de las personas más dulces y talentosas que conozco de su generación, y es la persona perfecta para dirigir un video para mi papá", dijo. "A mi papá le habría encantado esto, y espero que sus maravillosas, creativas y sinceras ideas ayuden a que esta canción llegue a otra generación. Gran trabajo, Finn, te queremos".

Proyectos actuales de Finn Wolfhard

Finn Wolfhard retomó su papel como Mike Wheeler en la quinta temporada de Stranger Things, que comenzó a emitirse en Netflix el mes pasado. A comienzos de este año, además, lanzó su álbum debut como solista titulado Happy Birthday.

El actor y músico también trabaja en una película sobre The Replacements, pioneros del rock alternativo. Se trata de una adaptación para la pantalla grande de la biografía Trouble Boys: The True Story of the Replacements, escrita por Bob Mehr y publicada en 2016.