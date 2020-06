La periodista Lorena Álvarez suele responder las inquietudes de sus seguidores de Instagram, a través de sus 'stories', y esta vez le consultaron por su relación amical con Juliana Oxenford.

Como se recuerda, Oxenford estaba al mando del noticiero de Latina, pero dejó el espacio para iniciar "Al estilo Juliana", que se transmite en ATV.

Ante la pregunta, Lorena Álvarez dejó en claro que no es amiga de Juliana Oxenford, aunque reconoció que la admira y que cuando quiere decirle algo lo hace vía WhatsApp.

“¿Si es mi pataza, mi chochera? nada que ver. Es una persona que respeto mucho, que admiro, la pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina”, dijo Lorena Álvarez. “Es bien bacán y cuando tengo algo que decirle le escribo al WhatsApp. Más fácil, directo”, añadió.



Luego de anunciar su segundo embarazo, Juliana Oxenford señaló que ha crecido el miedo que siente de contagiarse del nuevo coronavirus.

“Ha crecido un poco el miedo. Pero tengo una idea muy clara respecto al tema emocional. Una cosa es ser precavida y cuidadosa y otra es vivir en pánico. Esta cuarentena ya es bastante fuerte para nosotros como para encima meterle esa inyección de momento siniestro de que el mundo se va a acabar”, expresó para la revista Somos.

Por su parte, Lorena Álvarez indicó que, aunque teme contraer la COVID-19, desea seguir trabajando, pues su trabajo es informar y es lo que le apasiona.

“Sé que es una posibilidad, pero no me imagino haciendo otra cosa en este momento de mi vida que no sea trabajar para llevar información a la gente. Además, tomo todas las precauciones”, aseguró.