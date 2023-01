Karen Susana Schwarz Espinoza es una presentadora de televisión y exreina de belleza peruana. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz cerró un ciclo en la televisión como conductora de ‘La Voz Perú’. Por medio de sus redes sociales, la presentadora se despidió de sus compañeros y agradeció al canal por la oportunidad de pisar un escenario por 11 años.

“Cerrando capítulos. Gracias Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá', llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida”, escribió en sus primeras líneas.

Compartiendo una serie de imágenes con sus hijas en el set de ‘La Voz Perú’, Karen Schwarz expresó su gratitud con Latina donde aseguró que cumplió uno de sus más grandes sueños: ser conductora. Hasta el momento no ha confirmado si continuará en la televisión, solo que se enfocará en su marca de ropa interior.

Este lunes 16, el programa de canto regresa con su sexta temporada y hay un cambio de entrenadores. Nuevos rostros en la TV donde los coaches guiarán a los participantes para consagrarse como la mejor voz del Perú. En esta edición, los conductores también rotaron. Esta vez, Cristian Rivero le da la posta a su compañero Jesús Alzamora y Schwarz le cede su puesto a la esposa de Alzamora, María Paz Gonzales-Vigil.

Karen Schwarz se casará por religioso con Ezio Oliva

En noviembre de 2022, Ezio Oliva celebró su cumpleaños junto a su familia, sin embargo, terminó por sorprender a Karen Schwarz al pedirle nuevamente matrimonio, pero esta vez, se casarán por religioso. Con el pretexto de mostrarle un postre que había preparado, el cantante le entregó el anillo a la madre de sus dos hijas.

“Mi sueño hecho realidad, casarme por religioso con mis hijas presentes️. Siempre tuvimos claro que nos casaríamos solo por civil pero nuestras hijas despertaron esas ganas de dar el siguiente paso, ante Dios”, escribió la conductora de televisión.

Asimismo, la presentadora reveló que en ese matrimonio “Antonia y Cayetana serán las protagonistas” ya que “vivirán la boda religiosa de papá y mamá”. En el 2020, ya habían anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó en ese entonces.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron una boda simbólica mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso. Con dos pequeñas hijas, el matrimonio luce como uno de los más sólidos en la farándula nacional.

