Karen Schwarz y Ezio Oliva se conocieron cuando el cantante asistió al desaparecido programa 'El último pasajero', donde la presentadora era la azafata del equipo rojo. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz empezó con los preparativos para su boda religiosa con Ezio Oliva. En un video que publicó en sus redes sociales, la presentadora anunció que está en busca del vestido que llevará al altar este año. Para este momento especial, la figura de la televisión estuvo acompañada de su madre y sus dos hijas.

"Empezó esta linda aventura. Cuando me casé por civil durante todo el proceso iba acompañada de mi mami, ahora para el religioso después de 7 años me acompañan mis 2 gorditas y no saben la emoción que puedo estar de que ellas sean las protagonistas de esta historia", contó en Instagram.

En el video también se puede apreciar a Karen Schwarz eligiendo el vestido ideal, cuya confección estará a cargo del diseñador Noe Bernacelli, quien también vistió de novia a Ana Siucho en su matrimonio con Edison Flores. Además, diseñó el vestido que Flavia Laos usó para asistir a los People’s Choice Awards.

Al altar por tercera vez



En noviembre del 2022, Ezio Oliva aprovechó el día de su cumpleaños para pedirle matrimonio a Karen Schwarz por tercera vez, quien no dudó en aceptar de inmediato. La pareja ya estuvo en el altar para casarse de forma simbólica y de manera civil. Esta vez, la ceremonia será religiosa.

"Mi sueño hecho realidad, casarme por religioso con mis hijas presentes️. Siempre tuvimos claro que nos casaríamos solo por civil pero nuestras hijas despertaron esas ganas de dar el siguiente paso, ante Dios", escribió la conductora de televisión.

En el 2020, ya habían anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. "Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios", expresó en ese entonces.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.