Karen Schwarz coreó canción "Hawái, la respuesta". | Fuente: Instagram

La conductora de "Modo espectáculos", Karen Schwarz, publicó en su cuenta de Instagram un divertido video en el que aparece con ropa muy cómoda y baila el tema "Hawái, la respuesta".

La canción es de la intérprete Ninna, quien da otra versión de la historia del polémico tema del colombiano Maluma, "Hawái", que se ha convertido en un hit en el último mes.

En ese sentido, Schwarz Espinoza aprovechó la letra de la canción para enviar un mensaje a sus más de 3,3 millones de seguidores que tiene en la red social.

"¿Y si escuchamos la otra parte de la historia? Cuando escuches algo de alguien siempre pregúntate, ¿Cuál será la verdad? Regla 1: no creer todo lo que escuchas", anotó la exreina de belleza.

El clip de la esposa de Ezio Oliva recibió más de 330 mil reproducciones, así como cientos de comentarios que destacaron los pasos de baile de la modelo.

SE CASARÁ POR TERCERA VEZ

A traés de sus redes sociales, Karen Schwarz anunció que se casará por la iglesia con Ezio Oliva. Ante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, indicó que la ceremonia se realizará cuando todo vuelva a la normalidad.

“Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó a sus seguidores en Instagram.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y próximamente lo harán por religioso.

