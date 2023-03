Karen Schwarz se quiebra al hablar del acoso mediático que sufrió en televisión: "Creo que aguanté mucho"

La presentadora de televisión durante la entrevista que ofreció al canal de YouTube 'Todos Sanamos'. | Fuente: YouTube / Todos Sanamos

Karen Schwarz habló sobre las dificultades que tuvo que atravesar luego de convertirse en figura de la televisión y de cómo enfrentó el acoso mediático durante el embarazo de su segunda hija. Aunque no dio nombres ni detalles de lo ocurrido, la ex Miss Perú dijo que se arrepiente de no haber actuado a tiempo.

"Permití muchas veces que me dijeran 'no respondas, no hagas caso, ya pasará'. ¿Pero cuándo iba a pasar? No es un tema de culpar a nadie ni de culparme a mí. Es un tema de descubrir que yo también tengo una voz, que nadie me va a hacer sentir como me sentí en algún momento", comentó entre lágrimas.

En la entrevista concedida al canal de YouTube Todos sanamos de la psicóloga Lizbeth Cueva, la expresentadora de Yo Soy, reveló que decidió ponerle un alto a los insultos y sobrenombres cuando salió embarazada de su segunda hija Cayetana.

"Creo que aguanté mucho. Cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: 'no más'. No voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho", manifestó.

Schwarz explicó que llegó una etapa en la que no hacía otra cosa más que culparse a sí misma por las críticas en su contra, pero este cargo terminó cuando su esposo, Ezio Oliva, la ayudó entrar en razón.

"Ezio me dijo 'basta de sentirte que tú eres la víctima'. Me dijo 'deja de preguntarte por qué a ti, esto es porque tú lo has permitido'. Ese día me desperté siendo otra, diciendo 'tengo estas heridas, pero ya no son de pena hacia mí, sino de lo logré y aún me falta mucho por hacer'. Tenía que hacer algo que me ayude a sanar y que ayude a otras mujeres", expresó.

Al altar por tercera vez

Karen Schwarz empezó los preparativos para su boda religiosa con Ezio Oliva. En un video que publicó en sus redes sociales, la presentadora anunció que está en busca del vestido que llevará al altar este año. Para este momento especial, la figura de la televisión estuvo acompañada de su madre y sus dos hijas.

"Empezó esta linda aventura. Cuando me casé por civil durante todo el proceso iba acompañada de mi mami, ahora para el religioso después de 7 años me acompañan mis 2 gorditas y no saben la emoción que puedo estar de que ellas sean las protagonistas de esta historia", contó en Instagram.

En el video también se aprecia a Schwarz eligiendo el vestido ideal, cuya confección estará a cargo del diseñador Noe Bernacelli. Como se sabe, el reconocido modista también vistió de novia a Ana Siucho en su matrimonio con Edison Flores. Además, diseñó el vestido que Flavia Laos usó para asistir a los People’s Choice Awards.

En noviembre del 2022, Ezio Oliva aprovechó el día de su cumpleaños para pedirle matrimonio a Karen Schwarz por tercera vez, quien no dudó en aceptar de inmediato. La pareja ya estuvo en el altar para casarse de forma simbólica y de manera civil. Esta vez, la ceremonia será religiosa.

"Mi sueño hecho realidad, casarme por religioso con mis hijas presentes️. Siempre tuvimos claro que nos casaríamos solo por civil pero nuestras hijas despertaron esas ganas de dar el siguiente paso, ante Dios", escribió la figura de la televisión.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.