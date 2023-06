Karen Schwarz sobre su participación en el Miss Universo 2009: "Bolivia mandó una carta para que me sacaran"

Karen Schwarz visitó el set de América Hoy y sorprendió a más de uno al revelar que su participación en el Miss Universo 2009 estuvo a punto de truncarse. La esposa de Ezio Oliva recordó este sinsabor a propósito de la coronación de Luciana Fuster como Miss Grand 2023.

Ethel Pozo, conductora del programa, preguntó a la exreina de belleza cuál era su opinión acerca de este tipo de concursos, muchas veces blanco de diversas críticas en televisión y redes sociales.

"En mis épocas mozas en 2009, una locura. A mí no me pagaron ni el calzón, ni los vestidos, nada. Es más, mi papá tuvo que poner (dinero) porque en esa época yo tampoco trabajaba, tuvo que ponerme las 10 maletas que llevé al Miss Universo, que duraba tres semanas", recordó.

Además, Schwarz dijo en medio de su participación tuvo un problema con Bolivia por el uso de su traje típico.

"Me acuerdo que por el tema del traje de la Diablada hubo problemas con Bolivia. Bolivia mandó una carta al Miss Universo para que me saquen del concurso, porque decían que yo me estaba copiando de la cultura boliviana y yo salí a defender el traje de Diablada", manifestó.

"No me pagaron nada": la confesión de Karen Schwarz sobre su paso por el Miss Perú

Antes de aparecer en la televisión como conductora, Karen Schwarz se dedicó al modelaje. Como parte de esta experiencia, la expresentadora de Yo soy participó en el Miss Perú, ganando el concurso en el 2009.

Han pasado 14 años desde que la conductora de televisión ganó el certamen y representó al Perú en el Miss Universo. Schwarz se refirió a su experiencia en el concurso de belleza en una edición de La Linares, el podcast de la periodista Verónica Linares.

Karen Schwarz reveló que nunca soñó con participar en el Miss Perú. Sin embargo, se animó a incursionar en los certámenes de belleza tras la insistencia de uno de los representantes del concurso y los consejos de su madre.

“Me llama Lutty Lobatón, que es ahora la mano derecha de Jessica Newton, y me dice: ‘¿Qué tal? Estamos haciendo casting’. Y yo: ‘No, disculpa, no soy yo’. Bueno, me llamó como tres veces. Y dije: 'No hay forma, cómo voy a participar en el Miss Perú. Mi familia no tiene nada que ver con el rubro, ni con televisión ni con nada. Y mi mamá me dijo que estaba por graduarme, que no tenía trabajo”, relató la modelo.

Posteriormente, la periodista le preguntó a Schwarz si recibió algún tipo de remuneración por participar en el certamen. Ante ello, la esposa de Ezio Oliva respondió con una negativa.

“¡No! Qué me iban a pagar... Nada. Cero. No me pagaron nada (...). En mi época nada, pero ahora Jessica (Newton) es otro lote”, concluyó.