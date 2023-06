"Sé cocinar, pero no soy experta", dice Katia Palma tras su ingreso a 'El Gran Chef Famosos'

Katia Palma viene preparándose para su participación en la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. La actriz contó los motivos por los que se animó a estar en el reality de cocina que viene causando gran expectativa en los televidentes desde su estreno el último 1 de mayo.

En efecto, Katia Palma es una de los doce “famosos” que iniciarán una segunda parte de la competencia este jueves. “Para todos mis detractores, sí sé cocinar, pero no tan bien. Sé hacer mis cosas, pero no soy experta”, declaró la también exjurado de ‘Yo Soy’ en entrevista para El Trome.

Asimismo, descartó que ella haya sido quien quemó la cocina en las grabaciones mostradas en el detrás de cámaras de ‘El Gran Chef Famosos’. “No, yo no fui. Hasta ahora no lo hago, pero veremos que pase más adelante”, señaló la comediante.

En otro momento, Katia Palma expresó su alegría por estar en ‘El Gran Chef Famosos’ en un horario de “prime time” los sábados en la noche.

Katia Palma fue presentada como nueva participante de la segunda temporada en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Twitter (@GranChefFamosos)

“Me encanta que sea un programa familiar porque uno también va adquiriendo conocimientos de cocina. Yo me acuerdo del programa de Teresa Ocampo. Siempre me ha gustado la cocina, no soy chef, soy aficionada simplemente, pero aquí estoy aprendiendo muchísimo más, cosa que me encanta”, sostuvo.

Seguidamente, añadió: “Siempre veo tutoriales de qué hacer y qué no hacer y eso es un reto muy divertido porque aparte que aprendes, te diviertes y eso es lo bacán”.

Cabe resaltar que Katia Palma estuvo el último martes en la conferencia de prensa de la presentación de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos’ donde se presentaron a los participantes, los jueces, así como al equipo de producción de Latina.

“Este jueves 22 no se pierdan el estreno de la segunda temporada. Además, tenemos una sorpresa que acabamos de anunciar en la conferencia de prensa. A pedido del público, porque nos estaban pidiendo un montón, vamos a ir los sábados, ya no a las 10 y media de la noche, sino ahora será a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Nos estamos divirtiendo un montón”, enfatizó el conductor del programa, José Peláez.

¡💙 Una mañana espectacular 🤩💙! Te mostramos los mejores momentos de la conferencia de prensa de la segunda temporada de #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/jxQILGnvQa — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) June 20, 2023

'El Gran Chef Famosos' presentó a sus 12 nuevos participantes

'El Gran Chef Famosos' dio a conocer a los nuevos 12 participantes de la segunda temporada. "Esta segunda temporada promete ser más desafiante, dónde se pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de nuestros famosos. ¿Quién se convertirá en 'El Gran Chef' de esta temporada?", difundió Latina en sus redes sociales.

En un primer momento, se supo que Peter Arévalo, Jimmy Santi, Laura Spoya, Junior Silva, Alessandra Fuller y Mónica Torres estarán en el programa de competencia de cocina. A ellos ahora se sumarán: Antonio Pavón, Natalia Salas, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra y Mauricio Mesones.