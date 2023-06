"He enfrentado cosas peores que una cocina": Natalia Salas habla de su ingreso a 'El Gran Chef Famosos'

El Gran Chef Perú vuelve a reunir a 12 famosos para su segunda temporada que empezará a emitirse este jueves 22 de junio. El reconocido locutor Mr. Peet, el cantante Jimmy Santi, la ex miss Perú Laura Spoya, el actor Junior Silva y las actrices Ale Fuller y Mónica Torres fueron los seis primeros confirmados.

A ellos se sumaron el actor Jesús Neyra, el cantante Mauricio Mesones, el presentador Antonio Pavón, la bailarina Belén Estévez y las actrices Katia Palma y Natalia Salas. Precisamente esta última vuelve a la televisión luego de luchar contra un cáncer de mama que le fue detectado en agosto de 2022.

"Estoy muy feliz y muy contenta por esta oportunidad. No sé cocinar en lo absoluto. Gracias a Dios tengo a mi marido porque no sé qué comería mi hijo. Estamos aquí para los retos, he enfrentado cosas peores que una cocina, así que yo creo que también voy a salir victoriosa, con todo menos con miedo", declaró Natalia Salas en rueda de prensa.

Espera su "beneficio nunca antes visto"

Sobre los beneficios que el jurado de El Gran Chef Famosos suele ofrecer a los concursantes para agilizar la preparación de sus platos, la actriz espera que uno de ellos sea la presencia de su novio Sergio Coloma, quien posiblemente llegará como invitado al programa.

"Estoy emocionada, nerviosa y asustada porque a mí me encanta comer, pero de cocinar nada. El que cocina es Sergio, espero que alguna vez me toque mi 'beneficio nunca antes visto' y poderlo traer, con eso nos vamos para arriba", expresó tras revelar que uno de sus platos favoritos es la "Carapulcra con sopa seca chinchana".

Finalmente, Natalia Salas reflexionó acerca de su dura batalla contra el cáncer y todo lo que aprendió en el proceso.

"Yo soy una Natalia antes del cáncer de mama y soy una Natalia después del cáncer de mama. Lejos de deprimirme o tumbarme yo he visto (el cáncer) como una nueva forma de ver la vida, un empuje que me envalentone a hacer cosas que de repente antes me daba miedo. Nosotros somo hacedores de nuestro destino y yo decidí ser feliz hace tiempo", sostuvo.

¿Qué opina el conductor José Peláez de la segunda temporada?

José Peláez logró enganchar a toda la audiencia peruana en la primera temporada de El Gran Chef Famosos, convirtiéndolo en uno de los conductores más carismáticos de la televisión peruana. Sus ocurrencias e imitaciones estarán presentes en la segunda entrega del reality de cocina.

"Una de las premisas más importantes de El Gran Chef Famosos es que en cada capítulo debe haber una sorpresa y en esta primera temporada hemos obtenido grandes resultados. Para mí repetir este juego maravilloso en una segunda entrega me hace feliz. Prometemos nuevas risas, nuevos platos y más novedades”, comentó.

Los sábados en nuevo horario

La segunda temporada de El Gran Chef Famosos seguirá contando con la presencia de los tres exigentes integrantes del jurado: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías. El programa se emitirá de lunes a viernes a partir de las 8:00 p.m. y, como novedad, los sábados a partir de las 8:30 p.m. por la señal de Latina.