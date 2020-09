Karen Schwarz y Ezio Oliva se convirtieron en padres por segunda vez. | Fuente: Instagram | Karen Schwarz

Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará por la iglesia con Ezio Oliva. Debido a la crisis sanitaria por la pandemia, la conductora indicó que la ceremonia se realizará cuando todo vuelva a la normalidad.

Esta confesión se dio cuando le preguntaron, por Instagram, si sería mamá nuevamente algo que ella negó. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, comentó.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron un matrimonio simbólico mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y próximamente lo harán por religioso.

Por otro lado, la conductora de "Modo Espectáculos" apuntó que está contenta con su peso, pues a solo tres meses de dar a luz está recuperando su figura. Ella recomendó a las mujeres que viven esta etapa no preocuparse demasiado.

LA COMPETENCIA

En conversación con RPP Noticias, Karen Schwarz comentó que, tras ocho años en la televisión, sabe que aún tiene mucho por aprender, por lo que su nuevo programa "Modo Espectáculos" es un reto profesional que enfrenta muy contenta.

"He disfrutado mucho de dos horarios: en la mañana con 'Espectáculos' y 'Mujeres al Mando'; y en la noche con 'Yo Soy'. Nunca he trabajado en el horario de la tarde y para mí es un reto grande porque es llegar a un público nuevo. Estoy muy agradecida y tengo muchas ansias", recalcó la conductora, quien además se refirió a la competencia.

"La competencia es rica porque así hace que el conductor y los productores siempre tengan nuevos retos y no se queden en la zona de confort. El que termina ganando es el televidente", anotó la esposa de Ezio Oliva.