Karen Schwarz y Ezio Oliva contrajeron matrimonio en el 2015. | Fuente: Instagram

Con dos pequeñas hijas, el matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva luce como uno de los más sólidos en la farándula nacional. Pero antes de conocer a su actual pareja, la conductora de "Yo Soy" no tenía razones para creer en el amor.

Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, con más de 3 millones de seguidores, donde compartió una fotografía junto a su esposo y, también, una reflexión acerca de la búsqueda de su media mitad.

"Cuando la posibilidad de enamorarme no existía para mí, porque así yo lo decidí después de 2 años de haber estado sola, apareció esa lucha interna de no querer sentir nada por nadie", explicó Karen Schwarz en su publicación.

Sin embargo, al encontrarse con Ezio Oliva, las cosas cambiaron para ella. "Acá me ven, enamorada hasta los huesos después de ocho años y con dos angelitos hermosos", indicó. Según la presentadora, "el amor no se busca ni se elige a dedo, llega cuando tiene que llegar".

"Y aquí estoy entregada a la construcción de nuevos sueños con mi familia", concluyó Karen Schwarz. Ella y Ezio Oliva contrajeron matrimonio en octubre de 2015.

"UN HOMBRE MARAVILLOSO"

El pasado 22 de enero, Karen Schwarz fue invitada al set de “Mujeres al mando”, donde alguna vez fue conductora, por motivo de su cumpleaños número 37. Después de que su esposo Ezio Oliva viajara a Miami para crecer musicalmente, se quebró al hablar de su vida familiar:

“Estoy agradecida por cada etapa que he pasado en mi vida, porque ahora me siento orgullosa de la mujer que soy, me abrazo muy fuerte y creo que las caídas que uno puede tener en la vida son para levantarte y mirarlo, no como un error, sino como un aprendizaje”, comenzó su mensaje.

Asimismo, Karen Schwarz no pudo dejar de derramar lágrimas al confesar que tanto Ezio Oliva como ella han tenido que luchar para formar una familia y consolidar su relación con el padre de sus hijas:

“Solamente las personas que son muy cercanas a nosotros saben lo que nos ha costado estar donde estamos. En algún momento me dijeron que él no era para mí, pero yo me aferré, es un hombre maravilloso (...) Para mi ser mamá es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. No tengo palabras para describir lo que significan Antonia y Cayatena para mí”, sostuvo.

