Karina Rivera se defiende y enfrenta a las críticas por su nueva relación. | Fuente: Instagram

Karina Rivera está en boca de todos luego de que anunciara su nueva relación con Alejandro Rodó Iglesias. Si bien sería un buen momento para ella luego de su distanciamiento con su expareja, Orlando Fundichely, todo se vio opacado luego de que el programa Magaly Medina brindara información que, según la conductora de “La ruta del amor”, es falsa.

A través de su espacio en la televisión, Rivera lamentó lo que se haya distorsionado la información ya que “en la conferencia de prensa que tuve previo al programa, me preguntaron por mi situación sentimental y respondí tranquilamente que estoy en una relación. Lo dije porque estoy feliz en ella y no tengo nada que ocultar”, aseguró tajantemente.

Además, mostró su incomodidad luego de que confesara que después de ese reportaje lanzado por Magaly Medina, sus hijos fueron atacados por redes sociales:

“Las personas que me conocen saben que no soy de hablar de mi vida privada y mucho menos ando vinculada a algún escándalo. De ayer a hoy día, me han tildado de todo y me han escrito en mis redes sociales y en las redes sociales de mis hijos, los mayores insultos posibles que haya podido leer alguna vez”, dijo.

Por otro lado, Karina Rivera aclaró que efectivamente mantiene una relación con Alejandro Rodó Iglesias desde principios del 2020. De acuerdo con sus declaraciones, él ya estaba separado de su esposa Giuglianna Calista desde el año pasado, por lo que no es verdad que haya sido la ‘manzana de la discordia’ en el matrimonio:

“Estoy señores en pareja desde enero del 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019 y no en febrero de este año como se dijo en el reportaje. La información dada el día de ayer falta a la verdad y a la ética”, puntualizo.

ORLANDO FUNDICHELY LA DEFIENDE

Orlando Fundichely decidió enviar un mensaje a través de su cuenta de Instagram, para detener los ataques contra Rivera y las hijas que tienen juntos.

"Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mi lugar y sobre todo en el de ellas", inició su extenso post. "A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mi tesoro mayor y, por ello, le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre", recalcó.