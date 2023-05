Karina Rivera será abuela: su hija parodió a Tula Rodríguez para confirmar su embarazo

Karina Rivera, la animadora infantil del programa 'Karina y Timoteo', se convertirá en abuela. Su hija, Doris Funduchely, dio la noticia de manera peculiar al utilizar un recordado audio donde Tula Rodríguez cuenta que está embarazada.

"Es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace algunas semanitas, ups, problemas. No me viene mi ciclo ¿Qué está pasando? (...) Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo", fueron las palabras que la exconductora de "En boca de todos" dijo en su momento.

Doris Fundichely, quien también es hija del actor cubano Orlando Fundichely, acompañó el video con la siguiente: "Parece chiste, pero es anécdota jeje... sorpresis".

Ante el anuncio, la conductora de televisión expresó su emoción por el nuevo miembro de la familia.

"Sí, seré abuela, qué emoción. Te amo mi princess, este bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar. Happy Mother’s day (Feliz día de la madre)", publicó la animadora.

Asimismo, Orlando Fudichely hizo un breve comentario luego de ver el original anuncio de su hija. "Voy a ser abuelo. Jajaja", escribió en Instagram.

¿Quién es Doris Fundichely?

Doris Fundichely es la hija mayor de Karina Rivera y Orlando Fundichely, la joven de 23 años ha participado en la miniserie 'Toberllino 2' y también formó parte de un concurso de belleza que se realizó en Chaclacayo, donde resultó ganadora.

Actualmente está alejada de la televisión, sin embargo, se mantiene vigente a través de las redes sociales, donde tiene más de 131 mil seguidores en Instagram.

En 1999, Karina Rivera y Orlando Fundichely se casaron, pero en el 2013, anunciaron su separación, aunque fue por una breve temporada. Poco después ambos intentaron salvar su matrimonio, pero no lo consiguieron y en 2020 confirmaron su divorcio.

"Pasaron muchas cosas, la relación finalmente terminó porque ya no daba para más. Se agotó todo y no creo que tenga una continuación", dijo el actor a El Comercio.