Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025: “De nada sirve la belleza externa, si no eres un buen ser humano”

Karla Bacigalupo, la flamante Miss Perú, contó cómo pasó de ser una ejecutiva a una reina de belleza. | Fuente: RPP

Karla Bacigalupo, la nueva Miss Perú, contó en RPP cómo empezó su interés por los reinados de belleza tras afianzar su carrera como ejecutiva en Estados Unidos, país donde reside y que le permitió ser ganadora del Miss Perú USA.

Fue en el programa Encendidos que la modelo de 33 años señaló que hubo personas que le propusieron participar en concursos de belleza, pero que rechazó la propuesta porque se estaba mudando a Estados Unidos para enfocarse en su nueva carrera como actriz.

“Me preguntaron si me interesaría ser parte de un certamen. Yo les dije que no porque me estaba mudando a Estados Unidos. Me estaba cambiando de carrera (…) Pasan como tres años y me vuelven a escribir del Miss Perú USA. Yo les dije que no tengo ninguna experiencia. Me dijeron que querían una chica disciplinada, con esencia y que eso estaban buscando”, sostuvo Bacigalupo.

En ese sentido, mencionó que pensó muy bien la propuesta y decidió entrar al Miss Perú USA para representar al país y a las comunidades peruanas que viven en Estados Unidos.

“Yo dije: ‘Creo que a todo lo que me exponga mi carrera de actriz y productora, quiero ser siempre referente del Perú y esta es una oportunidad’. No me proyecté. Lo tomé como una experiencia y gané el Miss Perú USA y a los dos días me dijeron que tenía que estar en Perú”, mencionó.

“Lo tomé como si fuera un emprendimiento, una empresa y poco a poco fui conociendo más y los resultados me han dado confianza. En un comienzo, me dio mucho miedo entrar a una industria que no es era la mía, sobre todo a una industria que tiene muchos prejuicios. Me empecé a informar más”, agregó.

Karla Bacigalupo fue coronada como nueva Miss Perú en reemplazo de Tatiana Calmell. | Fuente: Instagram (missperuofficial)

Karla Bacigalupo: “De nada sirve la belleza externa, si no eres buen ser humano”

Karla Bacigalupo reflexionó sobre la estética y las exigencias en un reinado de belleza. Karla resaltó que más allá de cómo se ven las modelos, lo más importante es mantener los valores y disciplina para poder resaltar ante el jurado.

“Se califica la esencia, la disciplina, llegar a tiempo. Se califica el cómo tratas a tus compañeras. Al final, tú estás trabajando con un ser humano y no importa cómo te veas, que tan despampanante estés, al final importa tu persona, el objetivo social que buscas, las ganas que tienes de representar a tu país y cómo proyectas todo eso no solo el día a día”, sostuvo.

De igual manera, mencionó que dentro del certamen hay un equipo de trabajo que se encarga de la ropa, el maquillaje y los peinados por lo que mencionó que no se enfoca en ello para poder ganar un certamen.

“Hay un equipo espectacular en el Miss Perú que se encarga de eso y que me va a enseñar para poder estar preparada. De nada sirve la belleza externa si no eres un buen ser humano que puede conectar con el resto, que puede conectar consigo mismo y que no tiene los valores presentes”, opinó.

Karla Bacigalupo señaló que “de nada sirve la belleza externa, si no eres un buen ser humano”. | Fuente: RPP

Karla Bacigalupo habló sobre su intención de "inspirar a las niñas peruanas"

“Quiero inspirar a todas las niñas peruanas. De nada sirve la belleza externa si por dentro no eres empática y no tienes un gran corazón”, dijo Karla Bacigalupo durante la final del Miss Perú 2025 sobre los motivos de por qué debería coronarse como reina.

Ante esta frase, la representante peruana e el Miss Universo reafirmó su postura al considerar que las niñas “son el futuro del Perú”.

“Las niñas peruanas son el futuro del país. Las mujeres somos muy trabajadoras. No debemos de ponernos límites de edad, de ponernos límites de educación por queremos quedar en la casa. Tenemos que soñar alto y eso es fundamental, sobre todo, en el Perú. Eso me conecta mucho con ellas. Quiero darles la oportunidad ahora que vamos a estar yendo a distintas provincias y ciudades, de trabajar con ellas”, exclamó.

En otro momento, Bacigalupo comentó que, si bien “su foco está en Tailandia”, también priorizará el trabajo social que venía haciendo para promover la educación y la alimentación en varios lugares.

“A mí me gustaría hacer, junto con mi organización, algo muy potente para que las niñas del Perú puedan, en cada sitio donde vamos, sentir el apoyo de los peruanos”, concluyó.

Karla Bacigalupo habla sobre su intención de "inspirar a las niñas peruanas" tras convertirse en Miss Perú. | Fuente: RPP

