Karla Bacigalupo se sincera sobre supuesto parentesco con Lucy Bacigalupo: "Me lo preguntan muchas veces"

Karla Bacigalupo, la flamante Miss Perú 2025, estuvo en RPP hablando sobre su entorno familiar, sus raíces y su interés por los reinados de belleza. La modelo de 33 años, además, respondió una duda que se vino acrecentando en los últimos días: su supuesto parentesco con la actriz cómica Lucy Bacigalupo.

Fue durante la emisión del programa Encendidos, de RPP, con Sara Sabbah y Carlos Galdós, que Karla Bacigalupo se animó a responder si la popular actriz de televisión en programas cómicos es, o no, su familiar.

“No. En redes me han dicho mucho eso. Me han preguntado eso muchas veces. Ella no es mi pariente directo”, comenzó diciendo la nueva Miss Perú Universo, quien estará en el concurso internacional de belleza en Tailandia en noviembre de este año.

A pesar de negar la relación directa con Lucy Bacigalupo, Karla mencionó que su familia le recordó que si hay alguien con el mismo apellido podría ser un pariente lejano que desconocen en su entorno. “Siempre mi papá me dijo: ‘Si es Bacigalupo en algún lado de la rama debemos ser parientes, pero antes de que vinieran al Perú’”, acotó.

En ese sentido, la también empresaria aseguró no conocer en persona a Lucy Bacigalupo, pero resaltó su talento en televisión. “No la conozco directamente, sé que ella es espectacular y guapa”, sostuvo.

Karla Bacigalupo habló de su interés por el arte y su entorno familiar

La Miss Universo Perú, Karla Bacigalupo, también se animó a dar detalles sobre su infancia y cómo nació su interés por el arte.

“De niña siempre me encantaban las artes. Pintaba por toda la casa. Agarraba todos los rompecabezas, los revolvía y empezaba a hacer figuras en el piso. Siempre me han gustado expresarme de alguna u otra manera. Me gustaba escribir desde el colegio”, comentó.

Por otro lado, resaltó el cariño y amor que le dieron sus padres y reveló que tanto su papá como su hermano también tienen un talento artístico en sus profesiones.

“Tengo la bendición de tener a mis papás juntos. Los dos están vivos. Tengo un hermano mayor y siempre nos hemos apoyado mucho. Hemos sido una familia de artistas. Mi papá es arquitecto y mi hermano es abogado, pero en es espectacular escribiendo”, declaró.

En otro momento, contó que la corona de Miss Perú fue diseñada por un artesano peruano en Cusco evocando las flores de la región. “El detalle es que tiene la forma de flores cusqueñas en honor al certamen en Cusco. Es la corona que me correspondía. Se llama ‘Jardín infinito’ y no pesa tanto como parece. Es bastante cómoda”, concluyó.

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo Ancieta es una actriz, productora y modelo de 33 años. Además, es una activista que promueve el arte como herramienta para visibilizar la salud mental que trabajó como voluntaria en el consulado peruano en Los Ángeles. También es embajadora de la organización 1,000 Niños de Jesús. Además, próximamente representará a la ONG Tierra y Ser, enfocada en brindar más recursos educativos a niñas y niños del Perú.

Respecto a su trayectoria profesional, estudió la carrera de Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, complementada con estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Aparte de ser una empresaria nata, la Miss Perú ha forjado una prometedora carrera como actriz. En 2022 debutó en la actuación con el cortometraje de fantasía The Devil, bajo la dirección de Marie Rouhban. Posteriormente participó en los cortos Proof (2023) y You Can Only Blink Once (2024), así como en la miniserie The Devil Wears Desire, donde compartió roles con Ilca Andrade, Nick Bardin y David Blindauer.

Próximamente, aparecerá en los cortos Overflow, Consumption y Living in Color. De igual manera, estará en la miniserie Studio 205, donde además participa como productora y guionista.

